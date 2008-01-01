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Новости Общество | 8 июля 2019 | 19:29
Даугавпилсская дума продолжает бороться с заброшенными зданиями
Даугавпилсская дума продолжает приводить в порядок городскую инфраструктуру и заброшенные здания, находящиеся на территории города.
Как рассказал первый заместитель председателя Даугавпилсской думы Игорь Прелатов, проходит активная работа с собственниками заброшенных зданий. Если собственники добровольно не приводят свои здания в порядок, дума применяет повышенную ставку налога на недвижимость, а затем следует административное наказание или принудительный снос и взыскания расходов в собственников. В прошлом году административные акты были составлены на 54-х собственников, в этом году уже на 21-го.Также самоуправлением принято решение по сносу здания по ул. Миера, 129, принудительно снесено заброшенное здание в Стропах, около променада.
Кроме того, самоуправление старается найти инвесторов и для своих объектов.
5 июля, на заседании Градостроительной комиссии был рассмотрен вопрос о развитии заброшенного здания бывшей гостиницы Paparde, пустующего уже более 10 лет. Градостроительная комиссия получила заявление от группы инвесторов, заинтересованных на месте бывшей гостиницы Paparde в течение 2-3 лет открыть гостиничный комплекс.
Участок земпли по ул. Терветес, 17, где находится пустующее здание бывшего отеля «Paparde», находится в собственности думы. В течение последних лет территория не развивалась, существовали ограничения по получению для развития объекта европейского финансирования. После того, как самоуправление всерьёз взялось за развитие зоны отдыха в Стропах, активность инвесторов значительно выросла.
Как рассказал Игорь Прелатов, у потенциального инвестора есть опыт реновации подобных объектов – в Сан-Диего (США) он реновировал два подобных объекта.
Отвечая на вопрос о том, почему потенциальный инвестор хочет работать именно в Даугавпилсе, он сообщил, что здесь у него родственники и друзья, и он хочет, чтобы город продолжал развиваться.
«На данный момент планируется реконструкция существующего здания, без строительства новых объектов, так как конфигурация здания идеально подходит для обустройства гостиничных номеров. В ближайшее время пройдёт оценка здания, и вопрос об условиях продажи здания будет рассмотрен на профильных комитетах думы. Предварительно решено, что условия аукциона буду схожи с условиями аукциона по продаже здания бывшей школы №7 (ул. Шуню, 1): в течение 5 лет инвестор будет обязан разработать техническое задание и реализовать проект. Это условие позволит избежать попыток спекуляции с имуществом самоуправления с целью дальнейшей перепродажи. Если инвестор не проведёт работы в установленный срок, самоуправление будет иметь право выкупить здание за сумму на 15% ниже суммы продажи», - рассказал И. Прелатов.
На данный момент также подготовлены правила аукциона по продаже здания по ул. Шуню, 1, и в ближайшее время будет проведён повторный аукцион.
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