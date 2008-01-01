"Латыши и нацменьшинства": Левитс выступил с обращением к народу

Новости Латвия | 8 июля 2019 | 19:10

Новый президент Латвии Эгил Левитс выступил с обращением к народу возле Памятника Свободы после своей инаугурации. В своей речи он подчеркнул необходимость, чтобы каждый житель Латвии что-то делал для своей страны.

Президент с женой прибыл к Памятнику Свободы в 12:04. Его встретили овациями. Левитсы возложили цветы к монументу. После этого новый президент обратился к народу. Монумент, подчеркнул Левитс, был источником силы во времена оккупации, он напоминал о надежде вернуть свободу. Он напомнил о словах, высеченных на основании памятника: Отчизне и свободе (Tevzemei un brīvībai).

"С отечеством мы связаны поколениями, и неважно, где мы находимся физически. Оно наше, даже если здесь хозяйничают чужие. Свобода — это естественное состояние человека, в котором он может реализовать свои пожелания. Два существительных соединяет союз "и". Это значит, что отечество и свобода должны быть вместе. Союз возлагает обязанность обеспечить свободу отечества. Для этого каждый должен быть свободен, и все должны демократическим путем свободно решать, как жить дальше", — сказал Левитс.

Именно этот союз, отметил он, реализовать сложнее всего. Оба существительных в надписи стоят в дательном падеже, а союз превращает слова в призыв или даже приказ. Это обращение ко всему народу Латвии, требование что-то делать во имя отечества и свободы.

"Мы все, такие разные и неповторимые, и латыши, и нацменьшинства, мы, народ Латвии, сможем сделать Латвию домом для нас всех. Боже, благослови Латвию", — заключил президент.

После этого Левитс ответил на вопросы журналистов и простых латвийцев. Окружившие президента женщины пообещали ему, что помогут "взять щетку и подмести Латвию от всего, что накопилось за 30 лет", как он пообещал в своей речи перед Сеймом, а кто-то из толпы крикнул: "Вы — как Бог для Латвии".

Как сообщалось, в 9:00 новый президент выступил с обращением перед Сеймом. В своем обращении к Сейму новый президент выразил уверенность, что уже в следующей декаде Латвия может стать современным североевропейским государством. Потенциал есть — "для этого нужно взять швабру и помыть пол от всего, что накопилось за 30 лет".

Главный "мусор", по мнению Левитса — это коррупция, финансирование партий и теневая экономика. Неплательщики, по его словам, хотят получить часть общих благ за чужой счет, не желая за них платить. Компромиссов в этой борьбе, как и вообще в праве, быть не может.

Президент еще раз подчеркнул, что латышский язык — это язык участия всего народа Латвии в демократических процессах, и латышскости нужно придать более глубокое и сильное содержание, связав его с планами на будущее. При этом, отметил он, латышская идентичность открыта, и любой представитель нацменьшинств приглашается принять участие в жизни страны. "Латышский язык, культура, история и понимание мира не принадлежит только латышам", — считает он.

Президент призвал всех проявить политическую волю и продолжить начатые реформы, а также начать новые. Латвия, считает Левитс, может стать наравне с европейскими лидерами, если грамотно использовать ее потенциал. Ей нужно ярче заявлять о себе на международной арене и участвовать в решении важных европейских вопросов. "Все это время мы бледно рисовали себя как страну, которая солидаризируется с кем-то во мнении", — посетовал он.

Левитс перечислил всех своих предшественников на президентском посту и нашел за что похвалить каждого. Например, Вайру Вике-Фрейбергу за то, что она проявила силу и уверенность в создании международного имиджа страны и помогла ей полноценно вернуться в Европу. Андрису Берзиньшу он собирается подражать в активном диалоге со всеми жителями страны — новый президент собирается ездить по стране и встречаться в том числе с населением маленьких городов.

По его словам, сейчас благодаря демократии жители западных стран свободны как никогда. Однако с развитием технологий встает вопрос, не посягнет ли развитие технологий на свободы человека. Очень важно найти баланс, и Латвия, считает Левитс, может даже возглавить этот поиск.

Идеальной страны нет, подчеркнул он, иначе остановится прогресс. Но жизнь без идеала политически бессмысленна.

Уже бывший президент Латвии Раймонд Вейонис символически передал Левитсу ключи от Рижского замка.

Delfi

