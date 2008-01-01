Понедельник, 8 июля: дожди и грозы

Новости Латвия | 8 июля 2019 | 19:05

Циклон, который в воскресенье принес грозовые ливни и град, будет определять погоду и в понедельник, прогнозируют синоптики.

Хотя влияние циклона и общее количество осадков немного уменьшатся, в понедельник по-прежнему будет дождливо, местами пройдут сильные дожди и грозы с градом.

Утром ливни ожидаются в основном на западе страны, а во второй половине дня - в Видземе.

Днем на солнце воздух может прогреться до +15..+20 градусов.

В Риге в понедельник грозы маловероятны, но пройдут дожди. Воздух днем прогреется +19 градусов.

LSM

