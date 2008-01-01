Новая неделя будет пасмурной и дождливой

Новости Латвия | 7 июля 2019 | 23:59

Пресс-фото Пресс-фото

В последние дни погоду в Латвии определяли циклоны, которые пересекали территорию страны с западной стороны, в связи с чем прошло много дождей, гремел гром, сопровождаемый градом и сильными порывами ветра. Схожие погодные условия наблюдались и на следующей неделе – в основном, пасмурная и дождливая погода, а также порывистый ветер, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

В первой половине недели погодные условия будет диктовать зона с низким давлением. Небо часто будет покрыто облаками, погода будет дождлива, возможные грозы, град и сильный ветер.

Во вторник утром количество осадков в Видземе может достигнуть 15-20 миллиметров. Ветер будет умеренным, но в порывах может достигать 15-17 метров в секунду. По ночам температура будет достигать +10..+15 градусов, а днем будет достигать +15…+19 градусов.

С четверга количество осадков уменьшится, но погода все еще будет пасмурной. Температура днем не превысит +18…+20 градусов.

Нынешние прогнозы свидетельствуют, что в субботу в Латвию придет новый циклон, который принесет существенные осадки, но затем в страну постепенно начнут заходить теплые воздушные массы.

LSM