Многодетные семьи будут обучать подавать электронные заявления

Новости Общество | 5 июля 2019 | 18:04

Социальная служба постоянно совершенствует качество обслуживания и стремится сделать получение социальной помощи и социальных услуг доступным для всех групп клиентов. На сегодняшний день 198 многодетных семей Даугавпилса имеют статус малоимущих или малообеспеченных.

Чтобы оформить необходимые документы в Социальной службе, им зачастую приходится ожидать в очередях и тратить на это немало времени. Понимая эту проблему, Социальной службой принято решение обучать многодетные семьи подавать заявления в электронном виде. Желающие пройти такое обучение должны иметь навыки пользователя компьютера и интернет-банк. Специалисты Социальной службы расскажут, как правильно заполнить декларацию средств к существованию и бланки заявлений, как подать все необходимые документы в Социальную службу через портал www.latvija.lv . Будут формироваться группы по 10-12 человек, занятия будут проходить по четвергам. Первое занятие состоится 11 июля в 10.00 в 16-м кабинете на ул. Виенибас, 8.

Записаться на занятия членам многодетных семей можно по телефону 654-40918 у специалиста по общественным отношениям и э-услугам Марины Горкиной.

Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина

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