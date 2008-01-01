Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

5 июля

Именины:
Анджейс, Анджс, Эдите, Эсмералда / Василий, Зина

Гороскоп на день

Козерог
22 декабря
- 20 января

Поступайте сегодня так, как удобно вам, пусть остальные подождут. Кто-то может и обидится, но большинство зауважает.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
12 .. 14 C
Утро
12 .. 14 C
День
17 .. 19 C
Вечер
12 .. 14 C
Ветер
5 .. 7 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Даугавпилс приглашает на V международный фестиваль исторической реконструкции «Динабург 1812»

20 и 21 июля сего года в Даугавпилсе уже 5-й раз состоится Международный фестиваль исторической реко ...

2. Пляж в Стропах продолжает преображаться

3. Латвийцы просят зарплату в конвертах из-за «быстрых кредитов» — специалист {1}

4. Социальная служба приглашает своевременно получить помощь Даугавпилсского самоуправления семьям с детьми-школьниками

5. Жара вернется в Латвию не раньше середины июля

6. Ушли в мир иной...

7. Вторник, 2 июля: дожди, гроза, ветер

8. ЧП на границе: при проверке в Infinity нашли незадекларированные 11 500 долларов

9. В Даугавпилсе прошел II международный фестиваль кукол

10. Генеральный директор Государственной службы среды прибыла с региональным визитом в Даугавпилс

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 5 июля 2019 | 18:04

Многодетные семьи будут обучать подавать электронные заявления

Социальная служба постоянно совершенствует качество обслуживания и стремится сделать получение социальной помощи и социальных услуг доступным для всех групп клиентов. На сегодняшний день 198 многодетных семей Даугавпилса имеют статус малоимущих или малообеспеченных.

Чтобы оформить необходимые документы в Социальной службе, им зачастую приходится ожидать в очередях и тратить на это немало времени. Понимая эту проблему, Социальной службой принято решение обучать многодетные семьи подавать заявления в электронном виде. Желающие пройти такое обучение должны иметь навыки пользователя компьютера и интернет-банк. Специалисты Социальной службы расскажут, как правильно заполнить декларацию средств к существованию и бланки заявлений, как подать все необходимые документы в Социальную службу через портал www.latvija.lv . Будут формироваться группы по 10-12 человек, занятия будут проходить по четвергам. Первое занятие состоится 11 июля в 10.00 в 16-м кабинете на ул. Виенибас, 8.

Записаться на занятия членам многодетных семей можно по телефону 654-40918 у специалиста по общественным отношениям и э-услугам Марины Горкиной.

 

Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 