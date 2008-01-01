Увлекательный мир Латгальского зоосада

Новости Общество | 5 июля 2019 | 18:00

Погодные условия Латвии переменчивы, зато они стабильны в Латгальском зоосаде. Маленькая латвийская Африка, где царит вечное лето, приглашает вырваться из дождливых будней и очутиться в настоящем мире джунглей, даже не уезжая из города. В летние месяцы жизнь обитателей маленького оазиса становится особенно насыщенной и интересной.

Озорной полк обитателей зоосада недавно пополнился представителями новых видов: под одной крышей с любознательными сурикатами, пристально изучающими каждого гостя, поселились очаровательные тамарины и многие другие экзотические красавцы, в том числе грациозные змеи.

Приход лета в зоосаде ознаменовался также возрождением шмелиного королевства: каждый год эти трудолюбивые насекомые заново отстраивают свой замок и дают людям возможность заглянуть в этот необычный мир.

Жизнь кипит и за пределами здания зоопарка: в оборудованной в прошлом году гостинице для насекомых обосновалось уже несколько тысяч маленьких постояльцев. Рядом можно понаблюдать за веселыми жителями городка кроликов. Однако, сотрудники зоопарка просят посетителей бережно относиться к маленьким беззащитным пушистиками.

Латгальский зоосад – это не только развлечение, но и очень серьезная научная работа. Подтверждением тому является проект по увеличению популяции болотных черепах, который в сотрудничестве с Даугавпилсским университетом реализуется на протяжении многих лет. На этой неделе в зоосаде праздновали «выпускной»: в болота Даугавпилсского края были торжественно выпущены 20 черепах, которых дольше 7 лет растили заботливые сотрудники зоопарка. Каждая черепашка оснащена индивидуальным микрочипом, которые позволит идентифицировать животных на протяжении всей их жизни, а это – более 100 лет.

В этом году Латгальский зоосад начинает реализацию сразу нескольких амбициозных проектов, в результате чего многообразный и прекрасный мир животных скоро станет еще более обширным и интересным.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils

