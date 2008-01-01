В Даугавпилсе помянули жертв Холокоста

Новости Общество | 5 июля 2019 | 17:58

В Даугавпилсе вечером четверга, 4 июля, прошел траурный митинг. По многолетней традиции горожане у Межциемского мемориала вместе со всей Латвией отмечали День памяти жертв геноцида еврейского народа.

В конце 80-х годов прошлого века в Погулянском лесу Даугавпилса случайно нашли кости и остатки детской обуви. Начались раскопки, и 9 июля 1989 года на Братском кладбище в Межциемсе прошло перезахоронение останков узников Даугавпилсского гетто, расстрелянных в 1941-1942 годах. А 9 ноября 1991 года на месте расстрела открылся мемориал с 18 символическими плитами в память о погибших в городе евреях 18 стран Европы.

— Тридцать лет назад ребенок, собирая грибы, нашел здесь поляну, на ней странные кости, — рассказал Rus.Lsm.lv бывший председатель еврейской общины Даугавпилса Анатолий Фишиль. — Мне сообщили об этой находке, мы сразу начали раскопки. Мы были потрясены: вокруг росли красные цветы, словно они напитались кровью… Сняли два метра земли и обнаружили огромное количество скелетов, взрослых и детских.

Советская власть знала об этом месте, но молчала.

Я рад, что здесь создан мемориал не только в память о погибших евреях Латвии, но и всей Европы. Меня очень тревожит, что в Балтийских странах иногда оправдывают и даже героизируют тех, кто убивал евреев…

На траурном мероприятии прозвучали поминальные молитвы, одну из них прочитал старейший член местной еврейской общины Самуил Глезеров, недавно отметивший столетие. Воспитанники театральной группы под руководством Аллы Тереховой подготовили музыкально-поэтическую композицию, посвященную Холокосту. Все выступавшие на митинге, в их числе и мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, говорили о необходимости помнить о страшных событиях и прилагать все усилия, чтобы подобное никогда не повторилось.

Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов.

Как уже писал Rus.Lsm.lv, траурные мероприятия с участием высших должностных лиц Латвийской Республики прошли в Риге, на месте Большой хоральной синагоги, сожженной 4 июля местными коллаборационистами по указанию нацистов. В этот же день в Риге были сожжены и другие синагоги, по улицах города прокатился погром.

Rus.Lsm.lv уже цитировал отчет, составленный нацистской Einsatzgruppe A и представленный американским обвинением на IX Нюрнбергском трибунале в 1947-48 годах: инспирировать погром и «акции самоочищения» в Риге оказалось затруднительно и запустить процесс удалось только после «активации национальных партизан» и высказывания «соответствующих предположений» группе пособников нацистов из состава Латышской вспомогательной полиции (вскоре оформившихся в расстрельную «команду Арайса»). В тот день в Риге были заживо сожжены, застрелены или забиты насмерть около 400 человек. Всего же на руках арайсовцев кровь примерно 26 тысяч евреев, как еще раз напомнил, выступая на мемориальном митинге в Риге, президент Раймонд Вейонис. В общей сложности из примерно 90-тысячного довоенного еврейского меньшинства в Холокосте погибли около 70 тысяч человек, еще не менее 20 тысяч в Латвию были привезены для уничтожения из других оккупированных нацистами стран.

«Латвия последовательно осуждает преступления против человечества,

совершенные обоим тоталитарными режимами и их сторонниками. Это дает нам возможность честно посмотреть на свою историю, видя и светлые, и темные ее страницы», — подчеркнул президент Вейонис.

Даугавпилс был захвачен германской армией раньше Риги — 26 июня. Первым значительным местом уничтожения евреев стал так называемый железнодорожный садик за городской тюрьмой: в нем до 13 июля 1941-го года специальной немецкой командой при участии местных охранников было убито 1150 человек.

15 июля 1941 года последовал приказ о том, что всё еврейское население в течение десяти дней должно переселиться в предмостное укрепление. Там было создано гетто. Туда согнали около 15 тыс. человек из Даугавпилса и других населенных пунктов Латгалии.

Крупнейшие акции по уничтожению евреев были проведены 28 июля, 1, 18 и 19 августа. Было убито около 9 тыс. человек. Еще одна акция прошла 8–10 ноября 1941 года. В этой акции, кроме немцев и местных полицейских, была задействована и «команда» Виктора Арайса. Было уничтожено от 1000 до 3000 евреев.

К началу декабря 1941 года в гетто оставалось 962 человека. В мае 1942-го, при участии арайсовцев и местных полицейских, было уничтожено почти 500 людей. Оставшихся в живых перевели в Даугавпилсскую крепость — работать в мастерских.

В 1943 году последних узников отправили в Ригу и в Эстонию; осенью 1944 года на пароходах доставили в Польшу и распределили по разным концлагерям. Выжили примерно 100 человек, часть из которых вернулась в Даугавпилс.

LSM

