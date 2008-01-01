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Новости Латвия | 5 июля 2019 | 17:40
Пятница, 5 июля: холодно, дождливо и очень ветрено
Сегодня наберет силу циклон, пришедший в Латвию с Балтики — и принесет проливные дожди, грозу с градом, а также порывистый ветер, чреватый разрушениями, прогнозируют метеорологи.
Температура воздуха днем достигнет лишь 12-17 градусов.
Скорость западного, юго-западного ветра приблизится к 15-17, местами на взморье и к 20-25 метрам в секунду. Ливни ожидаются повсеместно. Местами будут грозы и град.
Во время грозы ветер будет резко усиливаться — настолько, что окажется способным ломать ветви деревьев и валить сами деревья. Возможны обрывы электролиний. Больше всего разрушений ожидается в Курземе и Видземе.
В Риге днем пасмурно с небольшими прояснениями, но полный «боекомплект» непогоды вплоть до града столице, по мнению синоптиков, гарантирован. Порывы ветра ближе к вечеру усилятся до 17-22 м/сек, на севере города и до 24 м/сек. Днем будет около 15 градусов тепла.
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