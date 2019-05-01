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4 июля
День памяти жертв геноцида еврейского народа
Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний
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Новости Общество | 4 июля 2019 | 23:08
Ушли в мир иной...
С 26 июня по 2 июля 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 17 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Egle Aneļa (07.03.1927 - 30.06.2019)
Fjodorova Fevronija (20.08.1930 - 28.06.2019)
Gerbredere Aleksandra (29.05.1936 - 27.06.2019)
Jepifanova Vera (10.05.1926 - 27.06.2019)
Kučiks Valērijs (26.08.1975 - 25.05.2019)
Maculeviča Janīna (15.06.1927 - 27.06.2019)
Mizovskis Jānis (17.05.1961 - 28.06.2019)
Praškelevičs Roberts (08.02.1942 - 30.06.2019)
Remeike Zinaīda (18.04.1938 - 26.06.2019)
Rudāne Antoņina (04.10.1923 - 01.07.2019)
Saltanovs Mihails (27.10.1934 - 01.07.2019)
Smirnova Marina (23.03.1936 - 27.06.2019)
Streiko Edgars (04.08.1973 - 29.06.2019)
Vanags Viktors (13.02.1958 - 29.06.2019)
Vasiļjevs Nikolajs (03.01.1985 - 28.06.2019)
Velika Broņislava (06.11.1921 - 27.06.2019)
Zagorskis Aivars (13.07.1963 - 29.06.2019).
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