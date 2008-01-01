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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
4 июля
День памяти жертв геноцида еврейского народа
Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний
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Новости Политика | 4 июля 2019 | 19:07
Рихард Эйгим освобожден от должности председателя социального комитета
4 июля состоялось очередное заседание Социального комитета Даугавпилсской городской думы. В начале заседания председатель Думы Андрей Элксниньш внес предложение включить в повестку дня вопрос об отстранении от должности председателя комитета Рихарда Эйгима.
Андрей Элксниньш обосновал свое предложение неудовлетворительной работой комитета.
Большинством голосов принято решение освободить Рихарда Эйгима от должности председателя комитета.
Отдел общественных отношений и маркетинга Думы.
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