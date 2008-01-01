Заявки на замену систем отопления можно подавать в ПЖКХ до 30 августа

Новости Общество | 4 июля 2019 | 18:55

В летний период специалисты SIA „DDzKSU” (ПЖКХ), наравне с ежедневными работами по обслуживанию домов, проводят также плановые ремонты и подготавливают жилой фонд к следующему отопительному сезону. Жителей, которые хотят подать заявки на проведение ремонта систем отопления, призывают сделать это в летние месяцы. Это касается как индивидуальных работ в квартирах, так и приведения в порядок общедомовых систем отопления и водоснабжения.

Если жители дома хотят снизить теплопотери, существует возможность подачи заявки на замену теплоизоляции системы отопления. В летний период также проводится обновление систем водоснабжения. На проведение этих работ от Думы можно получить софинансирование в размере до 30%.

Если вы планируете заменить или перенести индивидуальные радиаторы и полотенцесушитель в квартире, это также необходимо согласовать с ПЖКХ. Порядок действий в этом случае следующий: сначала нужно подготовить проект, в котором будет указано, какое именно оборудование должно быть установлено и каким образом его нужно монтировать. Монтажные работы могут проводить как сотрудники ПЖКХ, так и частные фирмы, и специалисты. Перед демонтажем системы необходимо согласовать с ПЖКХ число и время слива воды. Последний день, когда можно подать заявку на эту процедуру – 30 августа. Если заявление будет получено позже, слив воды будет возможен только по завершению отопительного сезона.

Получить консультацию по всем вопросам, касающимся ремонта и замены индивидуальных и общедомовых систем отопления и водоснабжения, можно, придя лично в офис ПЖКХ (ул.Лиепаяс, 21), или по телефонам: 654 34043, 654 07273.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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