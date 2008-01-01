Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

4 июля

День памяти жертв геноцида еврейского народа

Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодня вы сможете заниматься огромным количеством совершенно различных дел одновременно. Правда, вряд ли захотите.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
10 .. 12 C
Утро
14 .. 16 C
День
18 .. 20 C
Вечер
14 .. 16 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Выставка и конференция по современной керамике стран Балтии

В пятницу 5 июля в 16.00 в Даугавпилсском Арт – центре имени Марка Ротко откроется выставка современ ...

2. На «Славянском базаре» Латвию в этом году будет представлять даугавпилчанка

3. Четверг, 27 июня: дожди принесли прохладу

4. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

5. Ушли в мир иной...

6. Даугавпилс приглашает на V международный фестиваль исторической реконструкции «Динабург 1812»

7. Пляж в Стропах продолжает преображаться

8. Зато нас по головке погладят! {244}

9. Хоккейную команду «Dinaburga» будет тренировать Атварс Трибунцов

10. Латвийцы просят зарплату в конвертах из-за «быстрых кредитов» — специалист {1}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 4 июля 2019 | 18:37

Четверг, 4 июля: облачно, не обойдется без осадков

Сегодня в Латвии ожидается пасмурная и переменно-облачная погода, много где в течение дня пройдут дожди, прогнозируют метеорологи.

Сохранится юго-западный, западный ветер, он усилится до 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +15...+17 градусов.

В Риге днем пасмурно. В течение дня пройдут дожди. Воздух прогреется лишь до +17 градусов.

LSM
 

Добавить комментарий

 