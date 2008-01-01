Четверг, 4 июля: облачно, не обойдется без осадков

Новости Латвия | 4 июля 2019 | 18:37

Сегодня в Латвии ожидается пасмурная и переменно-облачная погода, много где в течение дня пройдут дожди, прогнозируют метеорологи.

Сохранится юго-западный, западный ветер, он усилится до 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +15...+17 градусов.

В Риге днем пасмурно. В течение дня пройдут дожди. Воздух прогреется лишь до +17 градусов.

LSM

