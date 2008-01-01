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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
4 июля
День памяти жертв геноцида еврейского народа
Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний
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Новости Латвия | 4 июля 2019 | 18:37
Четверг, 4 июля: облачно, не обойдется без осадков
Сегодня в Латвии ожидается пасмурная и переменно-облачная погода, много где в течение дня пройдут дожди, прогнозируют метеорологи.
Сохранится юго-западный, западный ветер, он усилится до 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +15...+17 градусов.
В Риге днем пасмурно. В течение дня пройдут дожди. Воздух прогреется лишь до +17 градусов.
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