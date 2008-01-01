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Новости Происшествия | 3 июля 2019 | 23:29

ЧП на границе: при проверке в Infinity нашли незадекларированные 11 500 долларов

Пресс-фото

Незадекларированную валюту нашли таможенники и пограничники при проверке автомобиля Infinity, въезжавшего в Беларусь из Латвии, на пункте пропуска "Урбаны". Об этом сообщает портал "Народные новости Витебска".

Деньги были обнаружены во время таможенного досмотра. Согласно действующим нормам белорусского законодательства, без декларации в Беларусь можно ввезти наличные деньги или дорожные чеки, если их общая сумма не превышает сумму эквивалентную 10 000 долларов США.

В отношении водителя начат административный процесс.

Delfi

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