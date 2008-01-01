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Новости Латвия | 3 июля 2019 | 23:06

В конце недели погода будет осенней

Пресс-фото

Во второй половине недели погода в Латвии местами будет осенней: сильный ветер, дождь, грозы с градом, свидетельствуют прогнозы.

В четверг местами возможен дождь, воздух прогреется до +15... +20 градусов. В ночь на пятницу во многих регионах ожидаются ливни, дождь, ненадолго прекращаясь, будет идти и весь день. Местами ожидаются грозы и град. Будет дуть северо-западный, западный ветер — порывами до 15 м/с, во время ливней и гроз — до 20 м/с.

Температура воздуха днем достигнет только +12... +15 градусов. Только в Латгале дождей будет меньше, местами выглянет солнце, воздух прогреется до +17... +19 градусов.

В субботу погода улучшится, станет более солнечно и тепло. В большинстве регионов — ближе к +20. Но в ночь на воскресенье опять ожидаются ливни, в последний день недели также будут идти дожди, местами с грозами и градом. Ветер будет порывистым, температура воздуха — +13... +18 градусов.

С понедельника погода постепенно будет улучшаться, однако местами возможны дожди. В середине недели днем будет больше +20, местами — более +25 градусов.

LSM

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