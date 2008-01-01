Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 3 июля 2019 | 23:03

На 2 июля 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- автослесари;

- агрономы;

- ассистент по продажам;

- ассистент по проектам;

- бармен;

- бетонщики;

- бухгалтер;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- водители автомобилей;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель автопогрузчика;

- водитель башни;

- водитель такси;

- врачи;

- главный бухгалтер;

- горничная отеля;

- государственный инспектор;

- дамские парикмахеры;

- делопроизводитель;

- дефектоскопист;

- диспетчер товаров;

- дозировщик (работа в Риге);

- дошкольный музыкальный педагог;

- дошкольный педагог;

- доцент;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- дровосек;

- жестянщики;

- забойщики крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- заместитель директора школы/ заведующий хозяйством;

- заместитель руководителя дошкольного образовательного учреждения;

- заместитель руководителя учебного центра;

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инженер-механик;

- инженер по охране труда;

- инженер технических систем безопасности;

- инженеры-электрики;

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- каменщики;

- кладовщик;

- комплектовщик;

- кондитеры;

- коневод;

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- контролёр производства;

- коптильщики мяса;

- кровельщики;

- лаборант;

- лекторы;

- логопед (Силене);

- маляры;

- медсестра (Двиете, Илуксте);

- механик в цех;

- монтажник строительных конструкций;

- монтажники сантехники/ оборудования;

- мужской парикмахер;

- мясник (работа в Германии);

- озеленитель;

- опекуны;

- оператор ввода данных;

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор ленточной пилы;

- оператор лесопилки;

- оператор перерабатывающего станка;

- оператор пескоструйной обработки;

- оператор покраски;

- оператор производства шоколада (работа в Риге);

- оператор текстового редактора;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- организатор социальной помощи;

- отделочники;

- официанты;

- охранник;

- пекари;

- плавильщик металла;

- планировщик производства;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник бухгалтера;

- помощник повара;

- помощник руководителя строительных работ;

- помощник столяра;

- преподаватель английского языка;

- преподаватель немецкого языка;

- программисты;

- продавец автозаправочной станции;

- продавец -консультант;

- продавец на рынке;

- продавцы розничной торговли;

- резчик металла;

- ремонтный рабочий;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители/ монитор-консультанты;

- руководители строительных работ;

- руководитель колл-центра;

- руководитель монтажных работ (Илуксте);

- руководитель сельскохозяйственного предприятия;

- сантехники;

- сборщик композитных изделий;

- сборщик жалюзи;

-сборщик трубопровода;

- сборщик ягод;

- сварщики;

- секретарь-делопроизводитель;

- сельскохозяйственный рабочий/ рабочий на ферме (Засеки, Риебини);

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесари-монтажники;

- слесарь-инструментальщик;

- слесарь металлических конструкций (командировки в Германию);

- слесарь-ремонтник;

- советник руководителя;

- сортировщик;

- сотрудник муниципальной полиции;

- социальный реабилитолог;

- специалист по закупкам;

- специалист по рекламе;

- специалисты по продажам;

- старший консультант;

- старший повар;

- столяр-мебельщик;

- строители;

- строительные рабочие;

- стропальщик;

- телятник (Риебини, Прейльский р.);

- тестер информационной системы;

- тестомес (работа в Риге);

- техник-электронщик;

- технолог-механик;

- технологи;

- токари;

- торговый представитель;

- трактористы;

- транспортный механик;

- уборщики;

- упаковщики (работа в Риге);

- установщик низковольтных систем;

- учётчик;

- учитель домашнего хозяйства для мальчиков (Науенская основная школа);

- учитель естествознания и биологии;

- учитель информатики/ методист;

- учитель латышского языка / литературы;

- учитель математики;

- учитель музыки;

- учитель начальных классов;

- учитель химии;

- учителя информатики и основ программирования;

- учителя физики;

- фармацевт (работа в Риге);

- финансист;

- фрезеровщик;

- член правления;

- швеи;

- штукатуры;

- экскаваторщики;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёры;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 25714617.



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