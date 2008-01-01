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Новости Культура | 3 июля 2019 | 23:02

В Даугавпилсе прозвучит старинная музыка

С 18 по 21 июля в кафедральном соборе Мартина Лютера состоится фестиваль старинной музыки «Музыка столетий – Даугавпилс-2019». В программе – семь концертов, на которых музыканты из разных стран исполнят средневековую музыку, произведения барокко и английского Ренессанса.

«Мы организуем этот фестиваль в сотрудничестве с Рижским центром старинной музыки, - рассказала Rus.Lsm.lv заместитель директора даугавпилсского Центра латышской культуры Сандра Маскалева. – Кроме латвийских музыкантов, будут участвовать музыканты из Литвы, Испании, Италии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов. У слушателей будет возможность познакомиться со старинными инструментами, например, с траверс-флейтой, фиделем и другими».

Шесть концертов из семи пройдут в соборе Мартина Лютера, один – в Даугавпилсской крепости в рамках пятого Международного фестиваля клубов исторической реконструкции «Динабург 1812».

Вход на все концерты бесплатный.

LSM 

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