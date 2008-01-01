Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 июля
День Республики Беларусь
Именины:
Бенита, Эвелина, Верита / Аврора, Андрей
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Весьма велика вероятность того, что ваши усилия все же приведут вас к какому-то результату. Если вдруг обнаружится, что результат-то совсем не тот, который вам нужен, постарайтесь все же принять его как должное.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 13 .. 15 C
- Утро
- 13 .. 15 C
- День
- 15 .. 17 C
- Вечер
- 13 .. 15 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1301 ()
|GBP
|0.8944 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|71.4958 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
С 19 по 25 июня 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 15 справок о смерти.
2. Хоккейную команду «Dinaburga» будет тренировать Атварс Трибунцов
3. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
4. В начале июля латвийцев ждет «балтийское лето»
5. Выставка и конференция по современной керамике стран Балтии
6. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
7. На «Славянском базаре» Латвию в этом году будет представлять даугавпилчанка
8. 6 июля “Ghetto Games” в Даугавпилсе!
9. Четверг, 27 июня: дожди принесли прохладу
10. Ремесленники трех стран встретились в Лудзе на фестивале
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 3 июля 2019 | 22:57
Июнь стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений
В июне средняя температура в стране составила 18,6 градусов. Это на 3,8 градусов выше месячной нормы, а потому этот июнь стал самым жарким в Латвии за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.
Ранее рекорд самого теплого июня был поставлен в 1999 году, когда среднемесячная температура достигла 18,1 градусов.
В Латвии в июне был побит ряд температурных рекордов, а до Лига средняя температура достигала 19 градусов. Солнце светило чаще обычного, а количество осадков было меньше, чем в предыдущие годы.
В июне среднее количество осадков достигло 49 миллиметров или 2/3 от нормы. Меньше всего дождей пролилось в южной части, в Риге и ее окрестностях.
Добавить комментарий