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Новости Латвия | 3 июля 2019 | 22:57

Июнь стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Пресс-фото

В июне средняя температура в стране составила 18,6 градусов. Это на 3,8 градусов выше месячной нормы, а потому этот июнь стал самым жарким в Латвии за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

Ранее рекорд самого теплого июня был поставлен в 1999 году, когда среднемесячная температура достигла 18,1 градусов.

В Латвии в июне был побит ряд температурных рекордов, а до Лига средняя температура достигала 19 градусов. Солнце светило чаще обычного, а количество осадков было меньше, чем в предыдущие годы.

В июне среднее количество осадков достигло 49 миллиметров или 2/3 от нормы. Меньше всего дождей пролилось в южной части, в Риге и ее окрестностях.

LSM

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