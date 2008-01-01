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Новости Политика | 3 июля 2019 | 17:57
Генеральный директор Государственной службы среды прибыла с региональным визитом в Даугавпилс
2 июля в Даугавпилс с региональным ознакомительным визитом прибыла генеральный директор Государственной службы среды Элита Баклане-Ансберга. После посещения Даугавпилсского регионального управления Государственной службы среды, Э.Баклане-Ансберга отправилась в Даугавпилсскую городскую думу, где встретилась с председателем Думы Андреем Элксниньшем и представителями городских коммунальных предприятий.
А.Элксниньш и Э.Баклане-Ансберга обсудили экологическую ситуацию в Даугавпилсе, которая, по сравнению с другими крупными республиканскими городами, весьма неплоха, а также многие актуальные для города вопросы, связанные с охраной окружающей среды. Председатель Думы А.Элскниньш отметил, что в городе сложилось продуктивное сотрудничество между муниципальными службами, что позволяет оперативно и продуктивно решать многие вопросы, в том числе связанные с окружающей средой и экологией.
Во время встречи также обсуждалось функционирование даугавпилсских индустриальных зон и действия, предпринимаемые самоуправлением для привлечения предпринимателей. Помимо этого, речь шла о реализуемых в городе проектах по повышению энергоэффективности зданий и развитию инфраструктуры дружественного для среды общественного транспорта, внедрении технологий «умного» уличного освещения, возможностях привлечения финансирования на реализацию дружественных для окружающей среды проектов из различных фондов и программ, а также о других актуальных вопросах.
Представители SIA “Daugavpils ūdens” рассказали о работе очистных систем и их модернизации, а также о содержании иловых полей. SIA “AADSO” ознакомили с работой полигона бытовых отходов, внедрении системы сортировки мусора в городе и её первых результатах, а также рассказали о дальнейших планах развития предприятия.
В завершении встречи руководство Государственной службы среды и Даугавпилсской городской думы договорилось о дальнейшем сотрудничестве. Затем генеральный директор Государственной службы среды отправилась осмотреть очистные сооружения и иловые поля SIA “Daugavpils ūdens”.
Отдел общественных отношений и маркетинга.
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