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Новости Общество | 3 июля 2019 | 17:54

Информация для пассажиров автобусов

По просьбе жителей Даугавпилса, транспортная комиссия Даугавпилсской городской думы приняла решение о том, что с 6 июля 2019 года по выходным в экспериментальном порядке в течение трех месяцев по маршруту автобуса № 10А «Автовокзал – Ругели (Детский сад) - Автовокзал» будет курсировать один дополнительный рейс с временем отправления с остановки «ул.Сакню» в 18.42, с остановки «Автовокзал» - в 18.45, и с конечной остановки «Детский сад» - в 19.03.

АО «Daugavpils satiksme» сообщает, что, согласно решению Транспортной комиссии Даугавпилсской городской думы, с 1 июля этого года на постоянной основе восстановлены в постоянном расписании поздние рейсы автобуса маршрута №8 «Автовокзал – Юдовка – Автовокзал» (каждый день время отправления с остановки «Автовокзал» в 23.35) и маршрута №10 «Автовокзал – Ругели - Автовокзал» (по рабочим дням время отправления с остановки «Автовокзал» - в 23.35), которые с 1 апреля были в экспериментальном порядке отменены на 3 месяца из-за малого количества пассажиров.

Время отправления двух рейсов автобусного маршрута №20 «Новый Форштадт – Новое Строение – Поселок Химиков – Новый Форштадт» с конечной остановки «ул.Авеню», в экспериментальном порядке измененное с 06.45 на 06:35 и с 07:30 на 07:20, с 1 июля этого года включено в основное расписание.

Справки по телефону +371 65425270

АО "Daugavpils satiksme"

Daugavpils
 

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