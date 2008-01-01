Временно будет прервана подача горячей воды в нескольких микрорайонах

Дева

24 августа

- 23 сентября

Сегодня вы неожиданно получите в полное свое распоряжение огромное количество совершенно свободного времени. Подготовьтесь к этому заблаговременно, в противном случае большого удовольствия вы от сего подарка судьбы не получите.