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Новости Общество | 3 июля 2019 | 17:52

Временно будет прервана подача горячей воды в нескольких микрорайонах

В связи с проверкой и плановым ремонтом теплосетей, с 00.00 8 июля до 16.00 12 июля 2019 года будет прервана подача горячей воды в Центре, на Эспланаде и в Гайке.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

 

Администрация PAS "Daugavpils siltumtīkli"

Daugavpils
 

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