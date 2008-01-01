Среда, 3 июля: холодно и ветрено

Новости Латвия | 3 июля 2019 | 17:12

Сегодня, по прогнозам метеорологов, станет еще прохладнее. Ожидается переменная облачность. Ветер задует с запада и разгонится порывами до 14-16 м/сек.

Во многих местах по всей Латвии пройдут дожди. Кое-где возможна и гроза с ливнем и градом. Во время грозы порывы ветра могут достигать даже 22 м/сек, предостерегают синоптики.

Температура воздуха днем составит всего +14...+17 градусов, при проблесках солнца до +19. При мощных осадках воздух будет охлаждаться — порой до +11 градусов.

В Риге сегодня облачно. К вечеру ожидается дождь, возможна и гроза. Воздух прогреется максимум до +17...+18 градусов.

LSM

