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3 июля
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Весьма велика вероятность того, что ваши усилия все же приведут вас к какому-то результату. Если вдруг обнаружится, что результат-то совсем не тот, который вам нужен, постарайтесь все же принять его как должное.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 3 июля 2019 | 17:12
Среда, 3 июля: холодно и ветрено
Сегодня, по прогнозам метеорологов, станет еще прохладнее. Ожидается переменная облачность. Ветер задует с запада и разгонится порывами до 14-16 м/сек.
Во многих местах по всей Латвии пройдут дожди. Кое-где возможна и гроза с ливнем и градом. Во время грозы порывы ветра могут достигать даже 22 м/сек, предостерегают синоптики.
Температура воздуха днем составит всего +14...+17 градусов, при проблесках солнца до +19. При мощных осадках воздух будет охлаждаться — порой до +11 градусов.
В Риге сегодня облачно. К вечеру ожидается дождь, возможна и гроза. Воздух прогреется максимум до +17...+18 градусов.
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