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Новости Общество | 2 июля 2019 | 17:52

Социальная служба приглашает своевременно получить помощь Даугавпилсского самоуправления семьям с детьми-школьниками

Даугавпилсское самоуправление уделяет особое внимание заботе о семьях с детьми. Эта забота направлена, прежде всего, тем из них, которые имеют статус малоимущих или малообеспеченных, а также опекунским семьям, семьям, где есть дети c инвалидностью, многодетным семьям.

Приближается новый учебный год, и Учреждение Даугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба» напоминает, что помощь от самоуправления эти семьи могут получать в течение года, а не только перед началом занятий в школах и детсадах. Социальная служба просит обращаться за данными видами помощи заранее.
Виды социальной помощи Даугавпилсского самоуправления семьям с детьми

В Центре обслуживания клиентов по ул. Лачплеша, 39, на ул. Лиепаяс, 4, на ул. Шаура, 28 и ул. Виенибас, 8 клиентов принимают по следующему графику:

Понедельник 8.00 -12.00, 13.00 -17.30

Вторник 8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Среда 8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Четверг 8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Пятница 8.00 -12.00 (по предварительной записи у консультанта лично или по телефону 654-49907 или 654-49908)

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