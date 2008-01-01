В Даугавпилсе прошел II международный фестиваль кукол

Новости Культура | 2 июля 2019 | 17:49

На протяжении трех дней, с 28 по 30 июня, в Даугавпилсском Краеведческом и художественном музее проходил II Международный фестиваль кукол. На нем собрались 65 мастеров авторской куклы и игрушки из 9 стран. Посетители фестиваля могли осмотреть уникальные выставки и принять участие в разнообразных мастер-классах под руководством местных и зарубежных художников.

Тема бумаги, ставшая лейт-мотивом фестиваля, нашла отражение в ретроспективной выставке «Чудеса из бумаги» и трехдневной экспресс-выставке, которую даугавпилчане спешили посетить уже в пятницу утром. Куклы, созданные из бумаги, сказочные мотивы и литературные персонажи – неповторимые произведения искусства, которые на этот раз создавались не только взрослыми мастерами, но и детьми, не оставили равнодушными ни одного посетителя выставки.

Вечером последовала официальная церемония открытия праздника. Председатель Комитета по вопросам образования и культуры Даугавпилсской думы Ливия Янковска поблагодарила организаторов и художников за подаренный даугавпилчанам праздник детства и искусства, а также выразила надежду, что проведение фестиваля станет многолетней доброй традицией.

В субботу и воскресенье проходили различные мастер-классы и творческие мастерские для детей и взрослых, лекции об истории игрушек и представления кукольных театров. В музейном дворике можно было наблюдать процесс создания куклы от эскиза до конечного результата. На протяжении трех дней проходило зрительское голосование за самую интересную куклу международной экспресс-выставки. Результаты были озвучены на церемонии закрытия: приз зрительских симпатий получили литовские мастера, создавшие проект «Вильнюс – город низко летающих ангелов». В категории бумажных кукол приза удостоилась Илона Бурака из Норвегии. Большой отклик в сердцах посетителей выставки вызвали неповторимы работы даугавпилсской художницы Виолеты Озун.

Фестиваль завершился, но организаторы уже планируют следующий праздник кукольного искусства: в будущем даугавпилчан ожидает увлекательное путешествие во времени.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils

