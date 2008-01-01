Латвийцы просят зарплату в конвертах из-за «быстрых кредитов» — специалист

Новости Экономика | 2 июля 2019 | 17:42

«Система быстрых кредитов должна работать для тех, у кого есть краткосрочные трудности. Но берут многие люди, у которых в течение очень длительного времени есть эти трудности. Они не могли с этим справиться позавчера, не могли вчера, не могут сегодня, и кто-то надеется на чудо, что завтра он сможет. Но чудо бывает очень редко», — подчеркнул в эфире программы «Открытый вопрос» Латвийского радио-4 Петерис Лейшкалнс, представитель Конфедерации работодателей.

«Есть ситуации в жизни, когда эта услуга нужна, это неизбежно. У каждого бывает момент какой-то... Проблема этого бизнеса в Латвии в том, что мы все-таки мы все время продолжаем слушать хорошую рекламу — и самое плохое, что молодые люди слушают... Они берут этот заём, что-то покупают, а потом эти деньги невозможно вернуть.

И самое страшное, что потом сумма, которую нужно вернуть, как капкан, втягивает тебя. И потом начинает мучить. И если мы смотрим на предпринимателей, появляются молодые люди, у которых судебный исполнитель стоит над душой. И возможны два варианта. Если там сумма не очень большая, то, слава богу, это можно выдержать. Но если сумма больше, они просто просят часть зарплаты в конверте. И это проблема для народного хозяйства: ему надо показать, что он получает минимальную заработную плату, и он вынужден брать эти деньги в конверте.

Тут самое важное — снять эту «систему капкана». Ты входишь якобы легко в систему. А когда ты начинаешь опаздывать, сразу резко... растут эти суммы. Потом суд, потом судебные исполнители. Все эти суммы страшно растут», — подчеркнул он.

Лейшкалнс согласился: клиенты банковских и небанковских кредиторов — разные, последним, возможно, есть что скрывать. «Если я беру в своем банке, банк видел, что я делал 10 лет назад, 5 лет назад, вчера, позавчера. Они знают, где и как я трачу свои деньги. У них есть очень много информации», — указал он.

Байба Лиепиня, глава Латвийской ассоциации рекламы, придерживается иной точки зрения: «Я думаю, если бы банки выдавали кредиты побыстрее, проблема тоже была бы решена. Банк знает мою кредитную историю, но когда нужны какие-то деньги, это требует очень длительного времени... Если получить легче там, где нужны эти деньги, ты, конечно, туда идешь»

«В 2008 году банки почти перестали давать небольшие кредиты — и, конечно, ниша не осталась пустой. Пришли именно компании по быстрым кредитам. И на данный момент их объем с каждым годом увеличивается и увеличивается. На данный момент можно сказать, что банки с этими поправками [которые ограничивают «быстрые кредиты»] чуть-чуть в выигрыше», — считает Янис Аболиньш, член правления Латвийской ассоциации заемщиков.

Весной этого года свежие изменения в правовом регулировании деятельности небанковских кредитных предприятий (носящие характер ограничений) уже были раскритикованы как «сырые» и непродуманные. Как ранее сообщал Rus.lsm.lv, ограничительные меры в отношении компаний по выдаче быстрых кредитов с большим трудом были проведены через Сейм.

С 1 июля с.г. в силу вступила норма, что наценки по быстрым кредитам не должны превышать 0,07% в день. Наряду с ограничениями на рекламу они способны вызвать негативные последствия, опасается руководитель Центра по защите прав потребителей Байба Витолиня.

«Ограничение ставки весьма существенно, и рекламные ограничения, очень жесткие и довольно трудно интерпретируемые, нам как надзорной организации доставят очень больше проблемы и по сути, на наш взгляд, мешают людям нормально получать информацию об услуге, которую они выбирают», — сказала Витолиня в ходе пресс-конференции 27 июня.

Ранее Центр по защите прав потребителей проинформировал о ситуации на рынке небанковского кредитования. Этот тип займов остается популярным, но сократилось число подобных кредитов, полученных дистанционным путем и предусматривающих возврат всей суммы одним платежом, сообщает ведомство. Дел о взыскании долгов жителей Латвии по кредитам заведено уже 1 млн 290 тысяч.

«О том, какой объем кредитов был выдан в этой отрасли: проведено сравнение за шесть лет, все эти годы объем увеличивался. В настоящий момент объем выданных кредитов, за 2018 год, составляет 629 миллионов евро. По сравнению с 2017 годом, прирост составил примерно 7 процентов. Годом ранее прирост составлял 17 процентов. Так что рынок в 2018 году по-прежнему рос.

Крупнейшая отрасль, которая выдавала кредиты в этой области – дистанционные кредиты, 41 процент от всех кредитов в 2017 году и 42 процента рынка – в 2018 году. На следующем месте – лизинг – 30 процентов. Потребительские кредиты – 20 процентов. Ломбардные кредиты составляли 6 процентов, их объем немного уменьшился. И самый маленький объем – у ипотечных кредитов в этой отрасли», — рассказала Витолиня.

LSM

