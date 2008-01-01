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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

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2 июля

Международный день спортивного журналиста

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Халина, Илварс, Лаума / Зенон, Зосима

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Сегодня вам показаны походы в бассейн, баню, купание в проруби - на выбор. Если все это неосуществимо - просто примите утром душ, и день будет удачнее. Контакт с водой улучшит ваше самочувствие и увеличит энергетический потенциал.

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Новости Латвия | 2 июля 2019 | 17:37

Вторник, 2 июля: дожди, гроза, ветер

Во вторник дожди пройдут на большей части территории страны, местами интенсивные, прогнозируют синоптики.

Между облаками выглянет и солнце. Западный, юго-западный ветер порывами будет достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит +17..+22 градуса.

В Риге во вторник ожидается частичная облачность и кратковременный дождь. Западный, юго-западный ветер порывами будет дуть до 16 метров в секунду. Днем температура не поднимется выше +22 градуса.

LSM
 

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