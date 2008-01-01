Вторник, 2 июля: дожди, гроза, ветер

Стрелец

23 ноября

- 21 декабря

Сегодня вам показаны походы в бассейн, баню, купание в проруби - на выбор. Если все это неосуществимо - просто примите утром душ, и день будет удачнее. Контакт с водой улучшит ваше самочувствие и увеличит энергетический потенциал.