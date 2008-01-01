Даугавпилс приглашает на V международный фестиваль исторической реконструкции «Динабург 1812»

Новости Культура | 1 июля 2019 | 23:43

20 и 21 июля сего года в Даугавпилсе уже 5-й раз состоится Международный фестиваль исторической реконструкции «Динабург 1812», посвящённый историческим событиям начала 19 века, когда храбрый гарнизон Динабургской крепости смог отразить нападение армии Наполеона в июле 1812 года. Главная цель мероприятия — это популяризация Даугавпилсской крепости и поддержка деятельности клубов военно-исторической реконструкции.

На протяжении двух дней посетители фестиваля смогут присутствовать на различных мероприятиях, которые обещают быть интересными как для взрослых, так и для детей. Будут работать аттракционы для детей, уличные кафе, ярмарка домашних производителей и ремесленников, а также ярмарка предметов антиквариата, о которой позаботятся коллекционеры.

Программа фестиваля начнётся 20 июля в 11:00 с церемонии торжественного поднятия исторического флага крепости и открытия Николаевских ворот. В 12:00 начнётся парад клубов исторической реконструкции в сопровождении духового оркестра. В мероприятии примут участие около 160 участников из 15 клубов исторической реконструкции и исторического танца, которые представят Латвию, Литву, Россию, Польшу, Чехию и Беларусь. Парад будет следовать от Александровских ворот по улице Императора до двора Артиллерийского арсенала.

В 13:00 во дворе арт-центра имени Марка Ротко выступит уличный театр “Pololo”, а в 14:00 в крепостном рву у Николаевских ворот К. Агапова проведёт показательную тренировку лошади.

В 15:00 в защитных сооружениях у Николаевских ворот начнётся самое главное событие дня – историческая реконструкция боя 1812-го года. Участники импровизированной битвы предоставят возможность посетителям мероприятия увидеть, как же началось нападение французских войск на Даугавпилсскую (Динабургскую) крепость. Тогда, 1 июля 1812 года (по старому стилю), первый бой продолжался 4 часа и защитникам крепости удалось предотвратить нападение. Предполагается, что на валу будет много зрителей и очень шумно, поэтому мамочкам с детьми советуют не находиться на валу во время реконструкции боя. Для удобства зрителей рядом со сценой во дворе арт-центра имени Марка Ротко будут установлены крупноформатные экраны, на которых в прямом эфире можно будет наблюдать за всеми важными событиями фестиваля.

Вечером в 17:30 во дворе арт-центра имени Марка Ротко состоится бал в стиле ампир. Гости бала смогут не только наблюдать за выступлениями профессиональных танцоров, но и за театрализованными постановками. К тому же, посетители смогут вжиться в роли дам и кавалеров 19 века, и принять участие в танцах бала.

В 21:00 во дворе арт-центра имени Марка Ротко состоится концерт группы “Percival” из Люблина, исполняющая польскую народную музыку, а в 22:30 рядом с 1-м набережным люнетом начнётся огненное представление “Fire Show Studio”, которое завершит первый день фестиваля.

Второй день фестиваля начнётся с церемонии поднятия исторического флага крепости и открытия Николаевских ворот в 11:00. В этом году Даугавпилс закрутится в водовороте эпох – рядом с лагерями русской и французской армий на территории Даугавпилсской крепости расположатся лагеря древних латгалов и викингов, по крепости будут прохаживаться солдаты Северной войны, а также I и II Мировых войн. В параде, который состоится в 12:00, можно будет увидеть участников клубов исторической реконструкции различных времён.

С 13:00 до 16:00 на сцене во дворе арт-центра имени Марка Ротко будут выступать музыканты и танцоры. Своим выступлением порадует ансамбль народного танца и песни «Сказ» из Пскова (Россия), фольклорный ансамбль “Rikši” из Резекне, ансамбль народной песни и танца из Цесвайнского края и всеми любимый танцевальный коллектив “Laima”.

В рамках фестиваля с 14:00 до 16:00 в арт-центре имени Марка Ротко состоится конференция по сохранению культурно-исторического наследия и развитию туризма.

Мероприятие организовано Даугавпилсской городской думой, Агентством информации и развития туризма Даугавпилсского городского самоуправления совместно с Центром культуры и информации Даугавпилсской крепости, а также совместно с обществами “Daugavpils vēsturiskās rekonstrukcijas klubs” и “Atmiņu lāde”.

Информация подготовлена:

Агентством развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления

Тел.: +371 65422818; +371 26444810

Эл. почта: turisms@daugavpils.lv

Web: www.visitdaugavpils.lv

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