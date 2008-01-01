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Новости Общество | 1 июля 2019 | 23:41

Пляж в Стропах продолжает преображаться

На прошедших выходных даугавпилчане и гости города впервые смогли насладиться отдыхом на новой понтонной конструкции с двумя открытыми бассейнами, установленной на озере в Стропах.

Комплекс состоит из «озерного променада», 25-метрового открытого бассейна на 4 дорожки, вышки для прыжков в воду, детского бассейна и площадки для отдыха с зонтиками и лежаками, доступными абсолютно бесплатно.

Благоустройство объекта продолжается: в ближайшее время будут установлены дополнительные скамейки и подключено освещение, между променадом и плавучей зоной отдыха установят соединительный пандус. Когда все работы будут завершены, состоится презентация комплекса с развлекательной программой для детей и взрослых, а также другими интересными сюрпризами.

Daugavpils
 

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