Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 июля
Именины:
Имантс, Ингарс, Интарс, Римантс / Леонтий
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Если вы желаете выступить соло, подберите место и время правильно. Будет чрезвычайно обидно, если ваше выступление пройдет незамеченным.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 19 .. 21 C
- Утро
- 24 .. 26 C
- День
- 26 .. 28 C
- Вечер
- 20 .. 22 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.138 ()
|GBP
|0.8966 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|71.5975 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {244}
3. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
4. Хоккейную команду «Dinaburga» будет тренировать Атварс Трибунцов
5. 6 июля “Ghetto Games” в Даугавпилсе!
6. На «Славянском базаре» Латвию в этом году будет представлять даугавпилчанка
7. В начале июля латвийцев ждет «балтийское лето»
8. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
9. Выставка и конференция по современной керамике стран Балтии
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 1 июля 2019 | 23:41
Пляж в Стропах продолжает преображаться
На прошедших выходных даугавпилчане и гости города впервые смогли насладиться отдыхом на новой понтонной конструкции с двумя открытыми бассейнами, установленной на озере в Стропах.
Комплекс состоит из «озерного променада», 25-метрового открытого бассейна на 4 дорожки, вышки для прыжков в воду, детского бассейна и площадки для отдыха с зонтиками и лежаками, доступными абсолютно бесплатно.
Благоустройство объекта продолжается: в ближайшее время будут установлены дополнительные скамейки и подключено освещение, между променадом и плавучей зоной отдыха установят соединительный пандус. Когда все работы будут завершены, состоится презентация комплекса с развлекательной программой для детей и взрослых, а также другими интересными сюрпризами.
Добавить комментарий