Пляж в Стропах продолжает преображаться

Новости Общество | 1 июля 2019 | 23:41

На прошедших выходных даугавпилчане и гости города впервые смогли насладиться отдыхом на новой понтонной конструкции с двумя открытыми бассейнами, установленной на озере в Стропах.

Комплекс состоит из «озерного променада», 25-метрового открытого бассейна на 4 дорожки, вышки для прыжков в воду, детского бассейна и площадки для отдыха с зонтиками и лежаками, доступными абсолютно бесплатно.

Благоустройство объекта продолжается: в ближайшее время будут установлены дополнительные скамейки и подключено освещение, между променадом и плавучей зоной отдыха установят соединительный пандус. Когда все работы будут завершены, состоится презентация комплекса с развлекательной программой для детей и взрослых, а также другими интересными сюрпризами.

Daugavpils

