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Направьте свои мысли в русло обдумывания своих возможностей, а не обязанностей. Мало того, что это приятней, это занятие еще и прибавит вам уверенности в себе.
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Новости Латвия | 1 июля 2019 | 22:49
Жара вернется в Латвию не раньше середины июля
С 3 июля температура воздуха по всей стране не превысит +20 градусов, а на следующей неделе станет чуть теплее, прогнозируют синоптики.
Ближайшие две недели погоду в основном будут определять циклоны, поэтому часто будут порывистый ветер и дожди, ожидаются также грозы. Прохладнее всего будет на этой неделе, но и на следующей температура воздуха сохранится немного ниже нормы. Возвращение жары возможно не ранее середины месяца, сообщает агентство LETA.
В самые прохладные ночи температура воздуха, кроме побережья, составит +5..+10 градусов, а днем не превысит +13..+18 градусов.
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