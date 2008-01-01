Жара вернется в Латвию не раньше середины июля

Новости Латвия | 1 июля 2019 | 22:49

Пресс-фото Пресс-фото

С 3 июля температура воздуха по всей стране не превысит +20 градусов, а на следующей неделе станет чуть теплее, прогнозируют синоптики.

Ближайшие две недели погоду в основном будут определять циклоны, поэтому часто будут порывистый ветер и дожди, ожидаются также грозы. Прохладнее всего будет на этой неделе, но и на следующей температура воздуха сохранится немного ниже нормы. Возвращение жары возможно не ранее середины месяца, сообщает агентство LETA.

В самые прохладные ночи температура воздуха, кроме побережья, составит +5..+10 градусов, а днем не превысит +13..+18 градусов.

LSM