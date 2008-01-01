Выставка и конференция по современной керамике стран Балтии

Новости Культура | 27 июня 2019 | 20:08

В пятницу 5 июля в 16.00 в Даугавпилсском Арт – центре имени Марка Ротко откроется выставка современной керамики «Основы» 71 керамика из стран Балтии. В рамках выставки с 12:00 до 14:00 в конференц-секторе состоится конференция по керамике.

Продолжая праздновать столетие Латвии, 5 июля 2019 года в Даугавпилсском Арт-Центре им. Марка Ротко пройдет ряд мероприятий, посвященных изучению процессов развития профессионального искусства керамики в странах Балтии, осознавая исторически определенные этапы развития и их влияние на мир современного керамического искусства в мировом контексте. Организатор мероприятия Латвийский центр современной керамики в сотрудничестве с Даугавпилсским Арт-центром им. Марка Ротко.

В последнее время все чаще говорится об эпохе возрождения керамики. Керамические произведения искусства все чаще рассматриваются и представляются наравне с произведениями других художественных жанров в их современной форме. Керамику называют «новым видео» и «вкусом десятилетия», но опасения вызывает возможный кризис, который зачастую возникает сразу после долгожданного признания и успеха. Время покажет, ждет ли керамику стран Балтии ренессанс и стоит ли опасаться нового кризиса. В свою очередь, выставка ОСНОВЫ демонстрирует актуальную ситуацию современного керамического искусства в регионе, которая может служить надежным ориентиром на будущее.

На выставке Прибалтика представлена художниками нескольких поколений каждой страны - как опытными мастерами своего дела, так и более молодыми поколениями керамистов. Для участия в выставке, каждый художник мог заявить одну работу, которая была оценена и отобрана жюри, представленным всеми государствами. В выставке принимают участие 71 художник.

В дополнение к открытию выставки 5 июля состоится конференция, на которой будут рассмотрены исторические и теоретические аспекты керамики стран Балтии. В рамка конференции будет рассказано о развитии профессионального керамического искусства в Латвии, Литве и Эстонии, а также обдуманы будущие пути и направления. В конференции примут участие Хранитель коллекции керамики Музея декоративного искусства и дизайнаб искусствовед Даце Лявиня, керамист, исследователь, докторант Вильнюсской художественной академии Иева Берташуте Гросбаха, а также эстонский художник и исследователь Юсс Хейнсалу.

Участники выставки:

Латвия: Kaspars Geiduks, Katerina Geiduka, Lilija Zeiļa, Ilona Romule, Sandra Ulmane, Inuta Graudiņa, Una Gura, Žanete Žvīgure, Valda Podkalne, Haralds Jegodzienskis, Iveta Aigare, Inese Margēviča, Una Mjurka, Dainis Lesiņš, Kārlis Knopkens, Kristīne Nuķe- Pantelejeva, Olga Melehina, Kristīne Lazdāne, Inese Brants, Juta Rindina, Sanita Mickus, Elita Taube, Līga Skariņa, Andris Vēzis, Ilze Emse-Grīnberga, Orests Misjko, Kate Māliņa, Jekaterina Sazonova, Tatjana Krivenkova, Rūdis Pētersons, Elina Titane, Agnese Sunepa

Литва: Vilija Kinderaviciute, Vida Juškaitė, Danutė Garlavičienė, Solveiga Gutaute, Justina Kildisyte, Milena Pirštelienė, Mingaile Mikelenaite, Eglė Einikytė-Narkevičienė, Monika Gedrimaitė, Audrius Janušonis, Agnė Šemberaitė, Rūta Šipalytė, Jurgita Jasinskaite, Rasa Justaitė-Gecevičienė, Rima Leipuvienė, Jolanta Kvasyte, Danutė Jazgevičiūtė, Dalia Laučkaitė-Jakimavičienė, Kristina Paulauskaitė- Ramonaitienė

Эстония: Annika Teder, Kärt Seppel, Karin Kalman, Margit Terasmees, Eva Berg, Marget Tafel – Vahtra, Kylli Kõiv, Jarõna Ilo, Kersti Laanmaa, Laura Põld, Sander Raudsepp, Elize Hiiop, Lauri Kilusk, Üllo Karro, Helena Tuudelepp, Kadi Hektor, Merike Hallik, Anne Türn, Rave Puhm, Urmas Puhkan

Проект поддерживают: Даугавпилсская городская дума, Государственный фонд капитала культуры.

Daugavpils

