На «Славянском базаре» Латвию в этом году будет представлять даугавпилчанка

Новости Культура | 27 июня 2019 | 19:57

С 8 по 17 июля в городе-побратиме Даугавпилса Витебске (Беларусь) будет проходить международный фестиваль искусств «Славянский базар». В этом году жители Латвии впервые смогут посетить это мероприятие, не оформляя визу: такая возможность будет у всех, кто приобретет билет на любой концерт или представление фестиваля.

Безвизовый режим продлится с 1 по 20 июля. Это – отличный повод не только посетить знаменитый фестиваль, но и поддержать даугавпилчанку Лидию Бреску, которая в этом году будет представлять Латвию на конкурсе вокалистов.

«Славянский базар в Витебске» проводится с 1992 года. Он объединяет несколько тысяч участников со всех континентов. В программе фестиваля – концерты известных исполнителей и театральные постановки на любой вкус. Одним из центральных событий является конкурс исполнителей эстрадной песни, и в этом году представлять на нем Латвию будет даугавпилчанка Лидия Бреска. Вниманию зрителей и жюри конкурса она подготовила песню Раймонда Паулса «Синий лен» и лиричную испанскую песню.

Певица признает, что участие в конкурсе такого уровня – это не только отличный опыт и возможность выступит на одной сцене с виртуозными музыкантами, но и серьезная проверка, так как предстоит состязаться с 13 сильными вокалистами из Армении, России, Грузии, Израиля, Китая, Кубы, Мальты и многих других стран. Поэтому крайне важна поддержка зрителей, которая поможет прозвучать имени города Даугавпилса

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на официальной домашней странице фестиваля fest-sbv.by/afisha. Билеты доступны в кассах «Biļešu serviss».

Для въезда в Белоруссию по безвизовому режиму, на границе необходимо будет предъявить паспорт, строк действия которого заканчивается не ранее, чем через 3 месяца с момента приезда в страну, билет на фестиваль и медицинскую страховку, действительную на территории Республики Беларусь, а также сумму, необходимую для пребывания в стране (примерно 11 евро в день на одного человека). По всем вопросам касательно безвизового въезда можно обращаться в Генеральное Консульство Республики Беларусь в Даугавпилсе, позвонив по телефону 654 20965, или по электронной почте latvia.daugavpils@mfa.gov.by.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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