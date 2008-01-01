Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 июня
Всемирный день рыболовства
Именины:
Малвис, Малвине / Георгий, Елисей
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодня даже самые спонтанные из ваших действий будут казаться давно и хорошо обдуманными частями хитроумного плана. Вас могут заподозрить в интриганстве.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 19 .. 21 C
- Утро
- 18 .. 20 C
- День
- 20 .. 22 C
- Вечер
- 15 .. 17 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1362 ()
|GBP
|0.896 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|71.6399 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...
2. Зато нас по головке погладят! {244}
3. Нужен еще один экспресс Рига — Даугавпилс
4. На Лиго будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта
5. Депутаты приняли решение, позволяющее взять кредит на строительство новой котельной
6. Сейм окончательно запретил использование формы и символики тоталитарных режимов
8. Рига осталась без мэра — депутаты проголосовали за отставку Турлайса
9. В Даугавпилсе продолжаются масштабные работы по реконструкции трамвайных путей
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 27 июня 2019 | 19:57
На «Славянском базаре» Латвию в этом году будет представлять даугавпилчанка
С 8 по 17 июля в городе-побратиме Даугавпилса Витебске (Беларусь) будет проходить международный фестиваль искусств «Славянский базар». В этом году жители Латвии впервые смогут посетить это мероприятие, не оформляя визу: такая возможность будет у всех, кто приобретет билет на любой концерт или представление фестиваля.
Безвизовый режим продлится с 1 по 20 июля. Это – отличный повод не только посетить знаменитый фестиваль, но и поддержать даугавпилчанку Лидию Бреску, которая в этом году будет представлять Латвию на конкурсе вокалистов.
«Славянский базар в Витебске» проводится с 1992 года. Он объединяет несколько тысяч участников со всех континентов. В программе фестиваля – концерты известных исполнителей и театральные постановки на любой вкус. Одним из центральных событий является конкурс исполнителей эстрадной песни, и в этом году представлять на нем Латвию будет даугавпилчанка Лидия Бреска. Вниманию зрителей и жюри конкурса она подготовила песню Раймонда Паулса «Синий лен» и лиричную испанскую песню.
Певица признает, что участие в конкурсе такого уровня – это не только отличный опыт и возможность выступит на одной сцене с виртуозными музыкантами, но и серьезная проверка, так как предстоит состязаться с 13 сильными вокалистами из Армении, России, Грузии, Израиля, Китая, Кубы, Мальты и многих других стран. Поэтому крайне важна поддержка зрителей, которая поможет прозвучать имени города Даугавпилса
С полной программой мероприятий можно ознакомиться на официальной домашней странице фестиваля fest-sbv.by/afisha. Билеты доступны в кассах «Biļešu serviss».
Для въезда в Белоруссию по безвизовому режиму, на границе необходимо будет предъявить паспорт, строк действия которого заканчивается не ранее, чем через 3 месяца с момента приезда в страну, билет на фестиваль и медицинскую страховку, действительную на территории Республики Беларусь, а также сумму, необходимую для пребывания в стране (примерно 11 евро в день на одного человека). По всем вопросам касательно безвизового въезда можно обращаться в Генеральное Консульство Республики Беларусь в Даугавпилсе, позвонив по телефону 654 20965, или по электронной почте latvia.daugavpils@mfa.gov.by.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Добавить комментарий