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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 июня
Всемирный день рыболовства
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Малвис, Малвине / Георгий, Елисей
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Вы, возможно, гораздо больше зависите от других, чем думаете. Придется признать этот несколько удручающий факт и вести себя соответственно.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 27 июня 2019 | 17:35
Четверг, 27 июня: дожди принесли прохладу
После дождливой ночи осадки возможны и днем, а столбики термометров опустятся, прогнозируют синоптики.
Сегодня в течение дня на востоке и в центральных регионах страны возможны дожди. Воздух днем прогреется до +16..+21 градуса.
В Риге днем может усилиться северо-западный ветер в порывах до 20 метров в секунду.
Температура воздуха составит +17..+19 градусов.
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