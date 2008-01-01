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Новости Латвия | 27 июня 2019 | 17:35

Четверг, 27 июня: дожди принесли прохладу

После дождливой ночи осадки возможны и днем, а столбики термометров опустятся, прогнозируют синоптики.

Сегодня в течение дня на востоке и в центральных регионах страны возможны дожди. Воздух днем прогреется до +16..+21 градуса.

В Риге днем может усилиться северо-западный ветер в порывах до 20 метров в секунду.

Температура воздуха составит +17..+19 градусов.

LSM
 

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