В Даугавпилс возвращается Betsafte Drift фестиваль

Новости Спорт | 26 июня 2019 | 23:16

В Даугавпилс возвращается Betsafte Drifta фестиваль, зарегистрировались уже 57 участников. При поддержке Даугавпилской думы и Даугавпилсский спортивный совет 13 июля уже в седьмой раз состоятся соревнования по дрифту. После годовой паузы участники вновь возвращаются на картодром " Блазма".

12 июля официальные тренировки и 13 июля в Даугавпилсе состоится 4 этап Латвийского Betsafe дрифта и зачетный этап Литовского дрифта в street классе. В Даугавпилсе это 4 этап Латвийского кубка по дрифту. 3 этап проходил на трассе Бикерниеку, очень интенсивный, с агрессивной борьбой не только в классе Proam, но и в классе street, где в этом году успели продемонстрировать лучшие достижения. В Даугавпилсе на старте надеемся увидеть участника Евгения Сапуна, который в 2015 году уверенно победил в классе Proam Латвийского кубка по дрифту. В соревнованиях также будет участвовать Литовская классе street, которая немного отличается от Латвийской техническими данными. Литовская street может ехать на любой автомашине с задним приводом у которой главным требованием является ширина колес-205 мм. В street классе мы увидим две тандемных сессии, также отдельно LV Street класса тендемы, LT Street класса тендемы, а также тендемы Proam класса. В субботу пройдут квалификационные заездов обоих классах и 3 отдельных финальных. В классе Proam в турнирной таблице лидирует Роландс Берзиньш.У него до сих пор одна из красивейших дрифтовых автомашин в Латвии- 6 серии BMW. За Роландом следуют оба наших дрифтера Артурс Бондарс и Николай Бертанс. Но к результатам турнирной таблицы также стремительно приближаются и другие участники. Может быть после соревнований в Даугавпилсе изменятся результаты турнирной таблицы. В Даугавпилсе к участникам Латвийского Proam класса присоединиться и спортсмены из Литвы и Эстонии. В классе Street после предыдущего соревнования по результатам турнирной таблицы лидером стал Эдгарс Крогерис, оставив за собой позади лидера 2 предыдущих соревнований Гинту Киргицки. На третьем месте находится Игорь Возьняковскис ,за которым следует Имантс Битметс .В Даугавпилсе это 4 этап, затем следует этап в Эстонии и заключительный этап на трассе Бикерниеку. Несомненно, что на этапе в Даугавпилсе каждый участник будет бороться за каждый пункт в турнирной таблице. Вообще на старт выйдет более 60 участников, но организаторы приглашают и других новых участников с Латгальского предместья, потому что в классе Street свои силы может попробовать любой желающий. Дается возможность попробовать свои силы в данной дисциплине автоспорта. В Даугавпилсе будет открыт автопарк, где наяву можно будет посмотреть автомобили дрифта и можно встретиться со спортсменами. 12 июля - официальные тренировки,13 июля тренировки начнутся с утра, в 14:00 - открытие соревнований с последующими 3 отдельными тандемными сессиями. Предварительная продажа: circle K и biĺešu servisa. Взрослым -7 евро, детям-3 евро(16-18лет) В день соревнования- немного дороже. Больше информации: Facebook: Latvian Drift page. Twitter: Latvia drift. Draugiem. Lv: Latvijas drifts. instagram: Latviadrift. WWW.driftlatvia.com

Daugavpils

