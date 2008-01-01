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Новости Спорт | 26 июня 2019 | 23:11
Хоккейную команду «Dinaburga» будет тренировать Атварс Трибунцов
У Даугавпилсской хоккейной команды «Dinaburga» новый главный тренер - Атварс Трибунцов.
Атварс Трибунцов – хоккеист, защитник, бывший участник Латвийской хоккейной сборной. Профессиональную карьеру начал в 1992 году. Участвовал в турнирах двух Олимпийских игр, 10 Чемпионатах мира. Большую часть карьеры провел к различных клубах России и Щвеции. В составе Латвийской сборной играл в девяти Чемпионатах мира и двух Олимпийских играх, в юниорском возрасте – в двух Чемпионатах Европы и Чемпионате мира среди юниоров.
Сезон 2018/2019 провел в качестве помощника главного тренера команды «Saryarka» (Российская Высшая хоккейная лига), за год до этого присоединился к тренерскому коллективу хоккейной школы «Рига» и вместе с Андреем Игнатовичем руководил командой ХШ «RĪGA 2003».
В сентябре 2019 года команда города Даугавпилс после длительного перерыва вернется в Латвийскую высшую лигу, где не играла с сезона 2013/2014 года (тогда Даугавпилс представлял ХK «Daugavpils»). Команда «Dinaburga», созданная два года назад, до этого времени играла в Латвийской Юниорской лиге развития.
ХК «Dinaburga» приглашает игроков! 15 июля начнется подготовка к новому сезону, во время которой тренеры проведут набор игроков. Контактное лицо – Руслан Куреласс, м.т. 26031180.
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