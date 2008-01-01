Ремесленники трех стран встретились в Лудзе на фестивале

Новости Общество | 26 июня 2019 | 22:38

Яблочный сыр, блинчики с картофельным соусом и характерные для окрестностей Лудзы этнографические костюмы — это только часть латвийского, литовского и белорусского наследия, которое можно было увидеть на фестивале Sābri. В этом году он впервые проходил в Лудзе и собрал ремесленников, домашние хозяйства и хранителей истории, сообщает Latgales reģionālā televīzija.

Фестиваль Sābri собрал более 100 участников из трех стран. Приехавшие рассказали, что главная выгода — узнавание соседних стран, обмен опытом, а также популяризация истории и культуры.

На фестиваль, посвященный культурному и ремесленному наследию, каждый привез свои лучшие рецепты. Некоторые — из бабушкиного сундука. Например, покупателей очень интересовал литовский яблочный сыр. Это блюдо знает почти каждый в соседней стране, исторические свидетельства о нем датируются XVII веком.

Мастера местного Ремесленного центра впервые показали реконструированные этнографические костюмы, созданные по археологическим материалам после раскопок на замковой горе.

В следующем году фестиваль состоится в Краславе.

LSM