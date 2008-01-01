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Международный день борьбы с наркотиками и их незаконного оборота
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Сегодня хорошо заняться самоанализом, уединившись где-нибудь в уголке с бутылочкой пива (напиток можно заменить произвольным). Даже если толку анализ не принесет, хоть пива выпьете.
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Новости Латвия | 26 июня 2019 | 22:34
В начале июля латвийцев ждет «балтийское лето»
На европейские страны движется волна сильной жары, однако в Латвии в это время достаточно прохладно.
В Европу приходит волна жары, которая принесет новые температурные рекорды. Во Франции, например, уже с завтрашнего дня в некоторых регионах — +40 градусов. Такая погода может быть опасна для здоровья и даже жизни.
В Латвию, напротив, придут арктические массы, которые принесут не только прохладный воздух, но и ветер. В среду будет еще тепло, а в четверг ожидается северный ветер, на побережье — порывами до 20 м/с. Во второй половине недели в большинстве латвийских водоемов вода будет теплее, чем воздух: его температура в большинстве регионов не будет достигать +20, но вода — теплее, и так быстро не остынет.
В воскресенье станет теплее, но начало июля не обещает быть жарким: латвийцев ждет настоящее балтийское лето.
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