В начале июля латвийцев ждет «балтийское лето»

Новости Латвия | 26 июня 2019 | 22:34

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На европейские страны движется волна сильной жары, однако в Латвии в это время достаточно прохладно.

В Европу приходит волна жары, которая принесет новые температурные рекорды. Во Франции, например, уже с завтрашнего дня в некоторых регионах — +40 градусов. Такая погода может быть опасна для здоровья и даже жизни.

В Латвию, напротив, придут арктические массы, которые принесут не только прохладный воздух, но и ветер. В среду будет еще тепло, а в четверг ожидается северный ветер, на побережье — порывами до 20 м/с. Во второй половине недели в большинстве латвийских водоемов вода будет теплее, чем воздух: его температура в большинстве регионов не будет достигать +20, но вода — теплее, и так быстро не остынет.

В воскресенье станет теплее, но начало июля не обещает быть жарким: латвийцев ждет настоящее балтийское лето.

LSM