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Новости Общество | 26 июня 2019 | 22:19

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 19 по 25 июня 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 15 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Adamoviča Alla (12.04.1937 - 23.06.2019)
Aleinikova Natālija (23.09.1923 - 21.06.2019)
Bļahta Gaļina (09.01.1955 - 23.06.2019)
Dobelmans Modris (18.07.1956 - 21.06.2019)
Erte Veneranda (09.03.1932 - 18.06.2019)
Gržimalovskis Aleksandrs (19.11.1960 - 23.06.2019)
Gulina Rimma (22.08.1930 - 23.06.2019)
Isajenko Klavdija (08.11.1938 - 21.06.2019)
Jefimovs Sergejs (09.11.1958 - 20.06.2019)
Lagodska Veronika (16.06.1934 - 23.06.2019)
Maksimenko Jekaterīna (12.01.1940 - 22.06.2019)
Markuļa Emīlija (26.08.1929 - 25.06.2019)
Meļeha Irina (06.04.1946 - 19.06.2019)
Seļicka Lūcija (20.02.1931 - 18.06.2019)
Semeņaka Jevdokija (14.08.1933 - 19.06.2019).
 

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