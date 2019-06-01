Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
26 июня
Международный день борьбы с наркотиками и их незаконного оборота
Именины:
Аусма, Аусмис, Ингуна, Ингунс / Анна, Антонина
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Ваши планы на сегодняшний день могут поколебаться под давлением внешних сил. Придется побороться, если вы все-таки хотите претворить их в жизнь.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 18 .. 20 C
- Утро
- 23 .. 25 C
- День
- 28 .. 30 C
- Вечер
- 25 .. 27 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1388 ()
|GBP
|0.8948 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|71.4389 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...
2. Зато нас по головке погладят! {244}
3. На Лиго будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта
4. Нужен еще один экспресс Рига — Даугавпилс
5. Сейм окончательно запретил использование формы и символики тоталитарных режимов
6. Депутаты приняли решение, позволяющее взять кредит на строительство новой котельной
7. Латвийцам обещают сухое Лиго
9. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {2}
10. Рига осталась без мэра — депутаты проголосовали за отставку Турлайса
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 26 июня 2019 | 22:19
Ушли в мир иной...
С 19 по 25 июня 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 15 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Adamoviča Alla (12.04.1937 - 23.06.2019)
Aleinikova Natālija (23.09.1923 - 21.06.2019)
Bļahta Gaļina (09.01.1955 - 23.06.2019)
Dobelmans Modris (18.07.1956 - 21.06.2019)
Erte Veneranda (09.03.1932 - 18.06.2019)
Gržimalovskis Aleksandrs (19.11.1960 - 23.06.2019)
Gulina Rimma (22.08.1930 - 23.06.2019)
Isajenko Klavdija (08.11.1938 - 21.06.2019)
Jefimovs Sergejs (09.11.1958 - 20.06.2019)
Lagodska Veronika (16.06.1934 - 23.06.2019)
Maksimenko Jekaterīna (12.01.1940 - 22.06.2019)
Markuļa Emīlija (26.08.1929 - 25.06.2019)
Meļeha Irina (06.04.1946 - 19.06.2019)
Seļicka Lūcija (20.02.1931 - 18.06.2019)
Semeņaka Jevdokija (14.08.1933 - 19.06.2019).
D-fakti.lv
Добавить комментарий