6 июля “Ghetto Games” в Даугавпилсе!

Новости Спорт | 26 июня 2019 | 22:17

Пресс-фото Пресс-фото

Латгальский регион планирования, совместно с общественной организацией “STREETBASKET” приглашает всех желающих поучаствовать в международном фестивале-соревнованиях уличной культуры “Ghetto Games Daugavpils”, который пройдет 6 июля, в самом сердце Даугавпилса, на площади Единства.

С 11 до 12 часов утра будет проходить регистрация для участие в “Ghetto Basket” для разных категорий: “любители”, женщины и 3 молодежные группы – U16 (2003 года рожд. и младше), U14 (2005 года рожд.и младше) и U12 (2007 года рожд. и младше). Согласно положению, в категории «любители» запрещено участвовать баскетболистам, которые в течении последних 10 сезонов (с 2009/2010 г.) представляли клубы LBL1, а также в течении последних 3 сезонов (с 2016/2017 г.) играли в командах LBL2. Стоит отметить, что одно из важнейших событий 11 сезона “Ghetto Basket” пройдет в Даугавпилсе! Именно здесь, команды профессионалов из разных стран будут бороться за путевку на квалификационный турнир “Ghetto Basket Riga Challenger”, в рамках Мирового Тура по баскетболу 3х3 Международной баскетбольной федерации (FIBA). Лучшие три квартета также разделят призовой фонд в 1000 евро. Регистрация для группы «Профессионалы “Ghetto Basket” проходит только через сайт FIBA (play.fiba3x3.com), до 11 часов, 5 июля 2019 года.

С 11 до 12 утра на месте проведения мероприятия так же можно будет зарегистрироваться командам “Ghetto Football” 3х3 в следующих возрастных группах: 17 + (мужчины, женщины), U16, U14, U12. А с 12 часов дня будет действовать трасса, где каждый сможет проверить себя на прочность (приседания, подтягивания, прыжки, брусья, планка и т.д.).

В 13:30 начнется регистрация участников футбола по “панне” 1х1. После чего, в 14:00, можно будет узнать скорость своего удара, и попытать удачу в соревнованиях по штрафным броскам.

В свою очередь, “Ghetto Dance” с 15 до 17 часов предложит поучаствовать в мастер-классах в направлениях “Hip-hop” и “Vogue”, под руководством танцоров “Rusjas” и “Peppkas”. Самые маленькие болельщики смогут испробовать батуты, футбольные дротики и футбольный бильярд.

Это одно из самых значимых мероприятий в рамках проекта LLI-402 “Sports for Social Inclusion of At-risk Teenagers” (risk-free). 1 июня 2019 года, в Висагинасе состоялись пляжные спортивные игры среди молодежи Латвии и Литвы, откуда подростки Латгальского региона привезли домой 11 медалей в таких видах спорта, как пляжный волейбол, стритбол и футбол.





Пресс-релиз