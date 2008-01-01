Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 26 июня 2019 | 22:13

На 25 июня 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- агрономы;

- администраторы отелей;

- ассистент по продажам;

- ассистенты по проектам;

- бармен;

- бетонщики;

- бухгалтер;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- визажист;

- водители автомобилей;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель автопогрузчика;

- водитель транспортных средств для перевозки опасных грузов;

- врачи;

- гальваник;

- главный бухгалтер;

- горничные отелей;

- государственный нотариус;

- графический дизайнер;

- дамские парикмахеры;

- делопроизводитель;

- диспетчер товаров;

- дозировщик (работа в Риге);

- дошкольный музыкальный педагог;

- дошкольный педагог;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- дровосек;

- жестянщики;

- забойщики крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- заместитель директора школы/ заведующий хозяйством;

- заместитель руководителя дошкольного образовательного учреждения;

- заместитель руководителя учебного центра;

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инженер-механик;

- инженер по охране труда;

- инженер технических систем безопасности;

- инженеры-электрики;

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- интервьюер;

- каменщики;

- кондитеры;

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- контролёр производства;

- коптильщики мяса;

- кровельщики;

- лаборант;

- лектор;

- маляры;

- механик в цех;

- мойщики;

- монтажник электронного оборудования;

- монтажники сантехники/ оборудования;

- монтажники строительных конструкций;

- мужской парикмахер;

- мясник (работа в Германии);

- озеленитель;

- опекуны;

- оператор ввода данных;

- операторы землеройной машины (в области строительства);

- оператор ленточной пилы;

- оператор лесопилки;

- оператор металлообрабатывающего станка;

- оператор перерабатывающего станка;

- оператор покраски;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочники;

- официанты;

- охранники;

- пекарь (работа в Риге);

- планировщик производства;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник бухгалтера;

- помощник повара;

- помощник руководителя строительных работ;

- помощник столяра;

- почтальон;

- преподаватели английского языка;

- преподаватель немецкого языка;

- программисты;

- продавец на рынке;

- продавцы-консультанты;

- продавцы розничной торговли;

- психиатр;

- психолог (работа в Калупе);

- резчик металла;

- ремонтные рабочие;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители/ монитор-консультанты;

- руководители строительных работ;

- руководитель колл-центра;

- руководитель монтажных работ (Илуксте);

- сантехники;

- сборщик композитных изделий;

- сборщик жалюзи;

- сборщик ягод;

- сварщики;

- секретарь-делопроизводитель;

- сельскохозяйственный рабочий/ рабочий на ферме (Засеки, Риебини);

- складской рабочий;

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесари-монтажники;

- слесарь-инструментальщик;

- слесарь металлических конструкций (командировки в Германию);

- слесарь-ремонтник;

- советник руководителя;

- сортировщик;

- сотрудник муниципальной полиции;

- специалист по закупкам;

- специалист по рекламе;

- специалисты по продажам;

- старший консультант;

- старший инспектор мест лишения свободы;

- старший повар;

- столяр-мебельщик;

- строители;

- строительные рабочие;

- стропальщик;

- телятник (Риебини, Прейльский р.);

- тестомес (работа в Риге);

- техник-электронщик;

- технолог-механик;

- технологи;

- токари;

- торговый агент;

- торговый представитель;

- трактористы;

- транспортный механик;

- уборщик;

- упаковщик (работа в Риге);

- учётчик;

- учитель домашнего хозяйства для мальчиков (Науенская основная школа);

- учитель естествознания и биологии;

- учитель информатики/ методист;

- учитель информатики и основ программирования;

- учитель латышского языка / литературы;

- учитель математики;

- учитель музыки;

- учитель начальных классов;

- учитель химии;

- учителя физики;

- фармацевт (работа в Риге);

- физиотерапевт;

- фрезеровщик;

- член правления;

- швеи;

- штукатуры;

- экскаваторщики;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёры;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевт;

- юрист.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 25714617.



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