Карате. Итоги сезона

Новости Спорт | 21 июня 2019 | 21:54

В Даугавпилсской Академии Карате “LFSKA” (президент А. Комар, 7 дан) состоялось торжественное мероприятие, посвящённое подведению итогов спортивного сезона.

В течении 10 месяцев (с сентября 2018 по июнь 2019 года) спортсмены Академии принимали активное участие в республиканских и международных соревнованиях. Для выявления лучших спортсменов в “LFSKA” существует рейтинговая система, где для набора зачётных баллов, спортсменам необходимо показать хороший результат на рейтинговых турнирах в двух разделах спортивного карате: Ката (комплексы) и Кумите (поединки).

По итогам спортивного сезона первым в рейтинге стал Сергей Киреев который, благодаря своим успешным выступлениям на турнирах, набрал 62 рейтинговых балла (21 в ката и 41 в кумите), второе место в рейтинге у Эдвина Юршенса – 36 баллов (7 в ката и 29 в кумите), третье место у Вероники Богдановой – 30 баллов (18 в ката и 12 в кумите). Далее в первой десятке расположились: Игорь Шаров, Алина Челнова, Андрей Лялин, Эдвард Юршенс, Данила Макаренков, Вилнис Кокинс и Артемий Евсеев.

Всем каратистам из первой десятки вручены памятные кубки с номером их рейтинга в прошедшем сезоне, а лучшим трём и ценные подарки.

Администрация Даугавпилсской Академии Карате “LFSKA” благодарит всех спортсменов и преподавателей, а также партнёров и спонсоров, за большую и плодотворную совместную работу, проделанную в прошедшем сезоне!

Более подробная информация на сайте Академии “LFSKA”: www.karateshotokan.lv

На фото: Сергей Киреев – Первый в рейтинге!

Автор: info “LFSKA”

Daugavpils

