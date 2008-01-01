Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
21 июня
Всемирный день скейтбординга
Именины:
Эгита, Эмилс, Монвидс / Василий, Павел, Фёдор
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Сегодня над вами посмеются, и, чем более болезненно вы это воспримете, тем больше удовольствия доставите смеющемуся. Зачем же его так радовать?
Источник: ignio.com
- Ночь
- 18 .. 20 C
- Утро
- 20 .. 22 C
- День
- 24 .. 26 C
- Вечер
- 21 .. 23 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1307 ()
|GBP
|0.8916 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|71.4393 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...
2. Зато нас по головке погладят! {244}
3. Lux Express: на рейсы "Рига-Даугавпилс", которые запрещает Дирекция автотранспорта, есть лицензия ЕС
4. Что нужно учитывать работодателю в жаркое время года? {3}
5. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {2}
6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
8. Даугавпилчане будут представлять Латвию на престижном фестивале "Wacken open air"
9. СГД перевыполнила план по сбору налогов
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 21 июня 2019 | 21:48
Депутаты приняли решение, позволяющее взять кредит на строительство новой котельной
20 июня на заседании Даугавпилсской городской думы был рассмотрен вопрос о поручительстве по кредиту АО «Daugavpils siltumtīkli». Единогласным решением депутатов поручительство по кредиту для реализации проекта «Перестройка ТЭЦ-3 с установкой оборудования, работающего на обновляемых энергоресурсах», софинансируемого из фонда Кохезии.
На данный момент более 50% потребляемой теплоэнергии город закупает у частных предпринимателей. При реализации самого масштабного в истории предприятия «Daugavpils siltumtīkli» проекта по оборудованию на территории ТЭЦ-3 котельной на щепе с мощностью 36 MW, город в дальнейшем сможет самостоятельно производить теплоэнергию и снизить тариф.
Заем в размере 9 905 418,00 EUR будет взят в Госкассе или другом кредитном учреждении, предложившем наиболее выгодные условия сотрудничества. Срок выплаты – 20 лет. Проект общей стоимостью 14,1 миллионов евро будет осуществлять Латвийско-Литовское объединение предпринимателей «Filtrs/Axis».
Принятое решение позволило сохранить софинансирование в размере 5 миллионов евро, выделенное фондом Кохезии.
Отдел общественных отношений и маркетинга.
Добавить комментарий