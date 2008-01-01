Депутаты приняли решение, позволяющее взять кредит на строительство новой котельной

Новости Политика | 21 июня 2019 | 21:48

20 июня на заседании Даугавпилсской городской думы был рассмотрен вопрос о поручительстве по кредиту АО «Daugavpils siltumtīkli». Единогласным решением депутатов поручительство по кредиту для реализации проекта «Перестройка ТЭЦ-3 с установкой оборудования, работающего на обновляемых энергоресурсах», софинансируемого из фонда Кохезии.

На данный момент более 50% потребляемой теплоэнергии город закупает у частных предпринимателей. При реализации самого масштабного в истории предприятия «Daugavpils siltumtīkli» проекта по оборудованию на территории ТЭЦ-3 котельной на щепе с мощностью 36 MW, город в дальнейшем сможет самостоятельно производить теплоэнергию и снизить тариф.

Заем в размере 9 905 418,00 EUR будет взят в Госкассе или другом кредитном учреждении, предложившем наиболее выгодные условия сотрудничества. Срок выплаты – 20 лет. Проект общей стоимостью 14,1 миллионов евро будет осуществлять Латвийско-Литовское объединение предпринимателей «Filtrs/Axis».

Принятое решение позволило сохранить софинансирование в размере 5 миллионов евро, выделенное фондом Кохезии.

Отдел общественных отношений и маркетинга.

Daugavpils

