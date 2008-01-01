Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

21 июня

Всемирный день скейтбординга

Именины:
Эгита, Эмилс, Монвидс / Василий, Павел, Фёдор

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Сегодня над вами посмеются, и, чем более болезненно вы это воспримете, тем больше удовольствия доставите смеющемуся. Зачем же его так радовать?

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
18 .. 20 C
Утро
20 .. 22 C
День
24 .. 26 C
Вечер
21 .. 23 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...

2. Зато нас по головке погладят! {244}

3. Lux Express: на рейсы "Рига-Даугавпилс", которые запрещает Дирекция автотранспорта, есть лицензия ЕС

4. Что нужно учитывать работодателю в жаркое время года? {3}

5. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {2}

6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

7. Ушли в мир иной...

8. Даугавпилчане будут представлять Латвию на престижном фестивале "Wacken open air"

9. СГД перевыполнила план по сбору налогов

10. Даугавпилс готовится к празднованию Лиго

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Политика | 21 июня 2019 | 21:48

Депутаты приняли решение, позволяющее взять кредит на строительство новой котельной

20 июня на заседании Даугавпилсской городской думы был рассмотрен вопрос о поручительстве по кредиту АО «Daugavpils siltumtīkli». Единогласным решением депутатов поручительство по кредиту для реализации проекта «Перестройка ТЭЦ-3 с установкой оборудования, работающего на обновляемых энергоресурсах», софинансируемого из фонда Кохезии.

На данный момент более 50% потребляемой теплоэнергии город закупает у частных предпринимателей. При реализации самого масштабного в истории предприятия «Daugavpils siltumtīkli» проекта по оборудованию на территории ТЭЦ-3 котельной на щепе с мощностью 36 MW, город в дальнейшем сможет самостоятельно производить теплоэнергию и снизить тариф.

Заем в размере 9 905 418,00 EUR будет взят в Госкассе или другом кредитном учреждении, предложившем наиболее выгодные условия сотрудничества. Срок выплаты – 20 лет. Проект общей стоимостью 14,1 миллионов евро будет осуществлять Латвийско-Литовское объединение предпринимателей «Filtrs/Axis».

Принятое решение позволило сохранить софинансирование в размере 5 миллионов евро, выделенное фондом Кохезии.

Отдел общественных отношений и маркетинга.

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 