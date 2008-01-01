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Новости Культура | 21 июня 2019 | 21:44

I международный симпозиум живописи Силва Линарте

В честь памяти выдающейся художницы и многолетнего педагога искусства Силвы Линарте в Арт - центре имени Марка Ротко начинается новая традиция – с 25 июня по 5 июля состоится первый международный симпозиум живописи «Силва Линарте».

У художницы и педагога искусства Силвы Линарте (1939-2018) была и до сих пор есть особая связь с Арт – центром имени Марка Ротко. Не только потому, что она родилась в Даугавпилсском крае и унаследовала родовую принадлежность к Латгальскому региону, но и потому, что с момента открытия Арт - центра участвовала в его мероприятиях.

Осознавая уникальность художественного наследия Силвы Линарте и поощряя интерес к Даугавпилсу, как к городу, вдохновляющему искусство, в 2019 году Арт - центр имени Марка Ротко организует Первый международной симпозиум живописи «Силва Линарте 2019», в котором примут участие Свен Дробница (Швеция), Родригес Гомес Гонсало (Испания), Анна Абидина (Россия), Оксана Вронска, Гуна Миллерсоне (Латвия), Агата Cz (Польша), Гиедре Ришкуте (Литва).

Во время открытия симпозиума 26 июня в 15.00 в центре Ротко пройдут презентации художников, в которых они представят себя, свои художественные техники и идеи, которые планируется реализовать во время симпозиума.

Выставка работ участников симпозиума в рамках выставок летнего сезона в Арт - центре имени Марка Ротко откроется 5 июля в 16.00.

 

Проект поддерживают: Даугавпилсская городская дума, Государственный фонд капитала культуры, Caparol.

Daugavpils
 

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