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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 21 июня 2019 | 21:36
Министр сообщения положительно оценил развитие транспортной инфраструктуры в Даугавпилсе
19 июня с трехдневным визитом в Латгалию прибыл министр путей сообщения Талис Линкайтс. Первый день он провел во втором по величине городе Латвии – Даугавпилсе, причем прибыл в наш город из Риги на поезде.
После осмотра железнодорожной станции, в том числе игровой комнаты, созданной при поддержке самоуправления, Талис Линкайтс отправился в Думу, где обсудил с руководителем самоуправления Андреем Элксниньшем и его первым заместителем Игорем Прелатовым важнейшие для города темы и возможности дальнейшего сотрудничества в сфере транспорта и ремонта дорог.
После встречи в Думе министр и руководство города осмотрели новые объекты транспортной инфраструктуры, строящиеся в городе. Одним из государственных приоритетов на данный момент является развитие общественного транспорта, поэтому вместе с руководством АО «Daugavpils satiksme» делегация посетила трамвайное депо, где ознакомилась с подвижным составом предприятия и историческими трамвайными вагонами.
Особое внимание было уделено проекту строительства новой трамвайной линии в Стропах. Т.Линкайтс положительно оценил ход работ и идею проекта в целом, отметив, что развитие дружественного окружающей среде транспорта непременно получит поддержку Министерства сообщения.
В завершении первого дня визита представители министерства посетили Центр искусств им.Марка Ротко. После осмотра экспозиции министр отправился на встречу Латгальского региона планирования, где были подведены итоги дня: в ближайшее время по ветке Рига-Даугавпилс, которую в Министерстве сообщения считают одним из наиболее перспективных для развития направлений, будет пущен электрифицированный железнодорожный транспорт, а многомиллионное финансирование, освободившееся в результате остановки проекта строительства трамвайной линии в Скансте, вероятнее всего, частично будет направлено на обновление Даугавпилсского трамвайного парка и реализацию проектов по обновлению трамвайных путей.
В продолжении Латгальского визита министр запланировал посещение Даугавпилсского края и Краславы.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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