В Даугавпилсе продолжаются масштабные работы по реконструкции трамвайных путей

Новости Общество | 21 июня 2019 | 21:33

На этой неделе началась реконструкция трамвайных путей в центре Даугавпилса, возле площади Виенибас. Во время проведения работ автоводителям и пассажирам общественного транспорта придется учитывать некоторые изменения в организации движения и графике курсирования трамваев.

Работы проводятся в рамках масштабного проекта: многие участки путей будут уложены заново, а электросети приспособят для работы пантографов, которыми будут оснащены новые трамваи.

Первым будет реконструирован участок от ул.Имантас до ул.Циетокшня. Автоводителей просят внимательно следить за установленными дорожными знаками, которые по ходу выполнения работ будут меняться.

Пассажирам трамваев следует обратить внимание на то, что на данный момент остановка «Университет» в направлении с Химии в центр перенесена на перекресток улиц Имантас и Виенибас, а остановка «Дом Единства» временно закрыта. Сейчас трамваи движутся по одному пути, поэтому, с учетом времени ожидания на светофоре, изменен график движения трамваев 1-го маршрута. Фактическое время прибытия и отбытия трамваев из-за проведения работ может отличаться от указанного в графике не более, чем на 5 минут.

Руководство предприятия «Daugavpils satiksme» просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, так как в результате город получит те не только современные трамвайные пути и благоустроенную прилегающую территорию, но и значительно сэкономит энергоресурсы

Работы на участке, прилегающем к площади Виенибас, планируется завершить в этом году. Затем начнется ремонт участка от ул.Циетокшня до кольцевой на ул.Стацияс, а также реконструкция перекрестка улиц 18 Новембра-Вентспилс, которая будет проведена таким образом, чтобы 2-й трамвай смог начать курсировать в сторону Центра.

Помимо этого, прекращение реализации проекта постройки линии Сканстес в Риге позволяет Даугавпилсу претендовать на дополнительное финансирование в размере 10-12 миллионов евро, которое позволило бы осуществить несколько масштабных проектов реновации и прокладки путей и расширить сеть маршрутов в городе

Актуальная информация о ходе работ, а также изменениях в организации движения и графике курсирования трамваев доступна на домашней странице АО «Daugavpils satiksme» www.satiksme.daugavpils.lv.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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