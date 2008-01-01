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Поупражняйте мышцы лица, ибо сегодняшний день будет чрезвычайно болтологическим. Вам придется все время что-то кому-то доказывать. Если вы одессит, то и руками неплохо поработаете.

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Новости Латвия | 21 июня 2019 | 21:30

Пятница, 21 июня: возможны грозы

Сегодня, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно солнечно, жарко, во второй половине дня местами пройдут ливни с грозами.

Наиболее густые грозовые облака сформируются над центральными и восточными районами Латвии.

Во время грозы высок риск крупного града и бури, возможен очень сильный ливень, способный на некоторое время вызвать затопления.

Ветер преимущественно южный слабый который в послеобеденное время сменится западным, северо-западным.

Температура воздуха до 25-29 градусов, на взморье местами не выше 21-24 градусов.

В Риге также возможны кратковременные ливни и гроза. Воздух прогреется до 28 градусов.

LSM
 

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