Пятница, 21 июня: возможны грозы

Новости Латвия | 21 июня 2019 | 21:30

Сегодня, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно солнечно, жарко, во второй половине дня местами пройдут ливни с грозами.

Наиболее густые грозовые облака сформируются над центральными и восточными районами Латвии.

Во время грозы высок риск крупного града и бури, возможен очень сильный ливень, способный на некоторое время вызвать затопления.

Ветер преимущественно южный слабый который в послеобеденное время сменится западным, северо-западным.

Температура воздуха до 25-29 градусов, на взморье местами не выше 21-24 градусов.

В Риге также возможны кратковременные ливни и гроза. Воздух прогреется до 28 градусов.

LSM

