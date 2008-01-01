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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня судьба будет благосклонна к вам в целом, но по мелочам станет подсовывать пакости, которые, хоть и не смогут повлиять на общую ситуацию, но настроение подпортить сумеют. Не поддавайтесь.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 20 июня 2019 | 21:53
Сейм окончательно запретил использование формы и символики тоталитарных режимов
Сейм в окончательном чтении одобрил запрет на ношение формы тоталитарных режимов на общественных мероприятиях, сообщает Русское вещание LTV7.
Запрет касается советской и нацистской форм. Он также распространяется на публичную демонстрацию нацистской свастики, знаков СС, серпа и молота, а также флагов, гербов и гимнов нацистского и советского режимов.
За нарушение закона предусмотрен штраф — до 700 евро для физических лиц и до 7100 евро для юридических.
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