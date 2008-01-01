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Новости Латвия | 20 июня 2019 | 21:53

Сейм окончательно запретил использование формы и символики тоталитарных режимов

LETA

Сейм в окончательном чтении одобрил запрет на ношение формы тоталитарных режимов на общественных мероприятиях, сообщает Русское вещание LTV7.

Запрет касается советской и нацистской форм. Он также распространяется на публичную демонстрацию нацистской свастики, знаков СС, серпа и молота, а также флагов, гербов и гимнов нацистского и советского режимов.

За нарушение закона предусмотрен штраф — до 700 евро для физических лиц и до 7100 евро для юридических.

LSM

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