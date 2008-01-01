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Новости Латвия | 20 июня 2019 | 21:51

Рига осталась без мэра — депутаты проголосовали за отставку Турлайса

LTV

Председатель Рижской думы Дайнис Турлайс не выдержал голосования о доверии и лишился поста мэра. За его отставку проголосовал 31 депутат, против – 29.

За отставку Турлайса проголосовали все находящиеся в оппозиции партии, не принадлежащий ни к одной фракции депутат Оскар Путниньш и «Фракция независимых депутатов», которую сформировали четверо исключенных из «Согласия» политиков: Валерий Петров, Алексей Росликов, Виталий Дубов и Вадим Баранник.

На посту мэра Турлайса поддержали депутаты коалиции и оппозиционный депутат Имант Кейшс (Новая консервативная партия).

Если в течении двух месяцев Рига не изберет нового мэра, Сейм будет в праве инициировать роспуск Рижской думы.

Как ранее сообщал Rus.Lsm.lv, ЧСР после отставки Нила Ушакова (отстраненного от должности и затем избранного в Европарламент) решила выдвинуть на пост главы рижского самоуправления Турлайса, который сейчас возглавлял думский комитет по безопасности и борьбе с коррупцией. Он был избран на внеочередном заседании, которое прошло 30 мая.

Впрочем, вскоре оно было прервано, потому что четыре депутата от «Согласия» отказались поддержать кандидатуру Сандиса Бергманиса на пост вице-мэра. Его предполагалось выбрать на место Олега Бурова («Честь служить Риге»), который в четверг принял решение уйти в отставку, выполняя обещание ЧСР освободить этот пост, если партия получит должность градоначальника. Ведь новым мэром после отставки Нила Ушакова (отстраненного от должности и затем избранного в Европарламент) стал Дайнис Турлайс из ЧСР.

После исключения четверых соратников из фракции «Согласия» в Рижской думе столичная коалиция утратила большинство. Руководство «Согласия» поддержало решение рижского отделения исключить из своих рядов четырех депутатов — Алексея Росликова, Вадима Баранника, Валерия Петрова и Виталия Дубова, которые уже объявили о создании новой фракции. Более того, «Согласие» «не будет торговаться» с исключенными депутатами. Бывший мэр столицы Нил Ушаков упомянул, что нынешнему градоначальнику Дайнису Турлайсу («Честь служить Риге») и фракциям надо работать, чтобы разрешить политический кризис.

LSM 

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