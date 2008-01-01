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Новости Культура | 20 июня 2019 | 21:50

II международный фестиваль кукол в Даугавпилсе

С 28 по 30 июня в Даугавпилсе пройдет II Международный фестиваль кукол.

Второй год подряд Даугавпилский краеведческий и художественный примет в своих стенах авторов, художников и поклонников искусства авторской куклы. Лозунг фестиваля 2019 года «Куклы и бумага». В рамках фестиваля будет показано две выставки.
Свою авторскую выставку «Чудеса из бумаги» предсталяет ведущий художник Балтийской Гильдии мастеров авторской куклы, коллекционер, реставратор, дизайнер и музейный работник Тамара Чудновская. Это будет интереснейшая ретроспектива технологий, материалов, сюжетов и тем, используемых для создания кукол, игрушек, открыток, книжек с применением бумаги начиная с середины 18 века и до наших дней. Вторая выставка познакомит зрителя с современными работами авторов-кукольников из 8 государств. Задача каждого автора раскрыть свое видение заданной темы и выбрать свой способ использования бумаги при создании куклы. Зрителей ждет много нового, интересного, порой совершенно неожиданного.

В течении трех дней авторы фестиваля из разных государств проведут ряд мастер-классов для посетителей выставки, взрослых и детей, где можно будет освоить приемы создания кукол и поделок из бумаги. Желающие смогут записаться на более углубленные занятия. Тамара Чудновская проведет курс лекций по истории бумажной куклы. Посетителей Фестиваля равлекут концерты, аниматоры, кукольный театр.

В ближайшее время будет опубликована программа фестивала. Следите за информацией, ждём Вас на фестивале!

 

Дополнительная информация:

Президент Балтийской гильдии мастеров авторской куклы и игрушки Диана Губанова

+371 29502492

www.baltdollart.com

Даугавпилсский Краеведческий и художественный музей

+371 65424155

http://dnmm.lv/

Daugavpils
 

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