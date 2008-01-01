Нужен еще один экспресс Рига — Даугавпилс

Новости Общество | 20 июня 2019 | 21:48

D-fakti.lv D-fakti.lv

Маршрут Даугавпилс — Рига — один из самых загруженных пассажирских рейсов на железной дороге. В Министерстве сообщения считают, что электрификация этой линии даст новые возможности для развития, но об этом станет известно как минимум через пять лет. В этом направлении заинтересована и компания Pasažieru vilciens, которая считает, что требуется ещё один поезд-экспресс, сообщает Латвийское радио-4.

Одно из востребованных направлений в пассажирских перевозках на железной дороге — это рейсы из Риги в Даугавпилс и обратно. Глава Минсообщения Талис Линкайтс объяснил, что серьёзные изменения на этом маршруте стоит ожидать через пять лет.

«После электрификации линии Рига — Даугавпилс смогут идти электрички из Риги, и интенсивнее можно будет пускать экспрессы именно в Ригу. Так что примерно с 2024 года, когда будет электрифицирована линия Рига — Даугавпилс, мы увидим большой потенциал в этом направлении», — уверен он.

Будут работать не только над электрификацией, но и заниматься улучшением прилегающей инфраструктуры, продолжил министр:

«Будем улучшать саму инфраструктуру перронов, железнодорожных станций, чтобы люди могли пересесть с других видов транспорта на поезда. Сделать так называемые Park&Ride, или Bike&Ride, остановку общественного транспорта у железнодорожных станций. Сделать это комплексно, чтобы было интересно использовать поезда как самый дружественный окружающей среде вид транспорта».

Электрификация дороги сделает конкурентоспособным не только Даугавпилс, но и весь Латгальский регион, считает председатель городской думы Даугавпилса Андрей Элксниньш:

«Здесь стоит отметить больше необходимость с позитивным результатом завершить конкурс на закупку новых поездов Pasažieru vilciens, чтобы и улучшить качество обслуживания, и сократить время пребывания в пути. Если смотреть одновременно на эти два процесса — на электрификацию и обновление железнодорожного состава, — то жители региона только от этого выиграют».

Недавно правительство приняло документ, который определяет, что основа пассажирского транспорта в Латвии — железная дорога, сообщает руководитель отдела общественных отношений компании Pasažieru vilciens Эгон Алерс:

«Более дальние маршруты — региональные — обслуживают дизельные поезда. На данный момент самый большой пассажиропоток по направлению в Даугавпилс».

Из Даугавпилса в Ригу и обратно можно уехать три раза по рабочим дням и четыре раза в выходные.

«Сейчас, на наш взгляд, стоит подумать о необходимости ввести ещё один экспресс. Экспресс, который курсирует сейчас, рассчитан на жителей Даугавпилса. С утра едут в Ригу, а вечером возвращаются домой. Стоит нам задуматься об обратном направлении, чтобы рижанин с утра мог выехать в Даугавпилс, а вечером вернуться назад», — отметил Алерс.

Электрификация путей позволит пускать электрички в Даугавпилс, что не отменяет разработку концепции обновления дизельных поездов. Но это произойдёт не раньше, чем компания закупит электропоезда, которые будут курсировать близ Риги, продолжает Алерс:

«Видимо, в этом году заключим договор на поставку новых электричек — и тогда в следующем году надо плотно заниматься вопросом дизельных поездов. Надеемся, что удастся закончить концепцию в этом году. И тогда мы более менее сможем конкретно огласить какие-то сроки, в которые мы намерены уложиться, по замене дизельных поездов».

Сейчас, по мнению министра сообщения Талиса Линкайтса, число пассажирских поездов, курсирующих между Даугавпилсом и Ригой, оптимально.

Ранее предприятие Pasažieru vilciens вновь оценило предложение претендентов в рамках конкурса на покупку 32 электропоездов. Победителем признана компания Škoda Vagonka a.s. Но испанское предприятие Patentes Talgo S.L. вновь подало в Бюро по надзору за закупками жалобу по поводу тендера.

В конкурсе на право поставки 32 новых поездов Pasažieru vilciens участвовали четыре претендента: Talgo, польское дочернее предприятие швейцарской Stadler, испанская Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) и чешская Škoda Vagonka. Вначале Pasažieru vilciens признало победителем Talgo, которая предложила поставки поездов за 225,303 млн евро, но Škoda Vagonka и CAF подали жалобы в БНЗ на процедуру переговоров.

Рассмотрев жалобы, Бюро по закупкам запретило Pasažieru vilciens заключать договор с Talgo и поручило пересмотреть результаты процедуры. Повторно рассмотрев предложения, Pasažieru vilciens, как уже писал Rus.Lsm.lv, приняло решение купить поезда у чешского производителя, который предложил цену 241,888 млн евро.

Председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис ранее пояснял, что у Talgo ниже была цена на сами поезда, но самые низкие затраты на их обслуживание в течение 35 лет предложила Škoda Vagonka.

Это решение в свою очередь обжаловала Talgo. В результате Бюро по надзору за закупками (БНЗ) запретило Pasažieru vilciens заключать договор с чешской компанией Škoda Vagonka о поставках электропоездов.

Это третья попытка Латвии купить новые поезда. В первом конкурсе участвовали CAF и Stadler, победителем была объявлена CAF, но Stadler начало судебное разбирательство. Во втором конкурсе участвовали Hyundai Rotem и Stadler. Тогдашний министр сообщения Анри Матисс заявил, что на покупку поездов у Stadler нет финансирования, и договор не был заключен.

LSM