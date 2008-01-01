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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 20 июня 2019 | 21:46
На Лиго будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта
Вечером 23 июня и ночью 24 июня, во время проведения праздника Лиго на эстраде в Стропах, для удобства пассажиров будет увеличено количество рейсов и вагонов трамваев 3 маршрута.
Время курсирования трамваев будет продлено, а одновагонные трамваи заменены на двухвагонные. 23 июня одновагонные трамваи будут заменены на двухвагонные в период времени с 19.20 до 22.15 (время отправления с остановки «Стропское озеро»), а на ул.Васарницу у въезда к эстраде будет оборудована временная остановка.
Время отправления трамвая №3 с остановки «Стропское озеро»: 19.20; 19.45; 20.10; 20.35; 21.00*; 21.25; 21.50*; 22.15*; 22.40*; 23.05*; 23.30*; 23.55*; 00.20*; 00.45*; 01.10*; 01.35*; 02.00*; 02.25*.
Время отправления трамвая №3 с остановки «Крепость»: 19.10; 19.35; 20.00; 20.25; 20.50; 21.15; 21.40*; 22.10; 22.30*; 22.55*; 23.20*; 23.45*; 00.10*; 00.35*; 01.00*; 01.25*; 01.50*; 02.15* (в микрорайон Химиков); 02.40* (в микрорайон Химиков); 03.05* (в микрорайон Химиков).
* дополнительные рейсы
Также вводится специальный праздничный автобусный маршрут «Новый Форштадт – Стропская эстрада – Новый Форштадт», время отправления с остановки «ул.Авеню» в направлении Стропской эстрады в 19.00; 20.00; 21.00; 22.00; 23.00; 00.00; 01.00 un 02.00. Время отправления с остановки «ул.Васарницу» в направлении Нового Форштадта в 19.30; 20.30; 21.30; 22.30; 23.30; 00.30; 01.30 un 02.30.
Обращаем внимание пассажиров на то, что во время праздника Лиго, 23 и 24 июня, на проезд в общественном транспорте будет действовать скидка 50%.
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