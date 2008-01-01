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Новости Общество | 20 июня 2019 | 21:43
На берегу Даугавы создается новый променад
Уже на протяжении нескольких месяцев даугавпилчане и гости города могут наблюдать, как на правом берегу Даугавы, вблизи микрорайона Гаёк, идет строительство нового променада. Совсем скоро улицы Бругю и Дзирнаву обретут новый облик и функциональное назначение, а горожане – благоустроенное место для прогулок на природе.
В ходе проекта планируют перестроить ул.Бругю на участке от ул.18 Новембра до ул.Уденсвада, создав здесь променад вдоль Даугавы длиною в более чем 1 км, а также ул.Дзирнаву на участке от ул.Бругю до ул.Видус. По всей длине променада протянется пешеходная и велодорожка, а участок от ул.Дзирнаву будет доступен и для автотранспорта. Будет уложено новое дорожное покрытие, оборудована ливневая канализация и уличное освещение. Для безопасности установят перила. Участок ул.Дзирнаву будет полностью реконструирован, здесь появятся новые парковочные места. Строительные работы находятся в активной стадии и могут завершиться в ближайшие месяцы.
Главная цель проекта – развитие промышленной зоны в Гайке, создавая здесь более привлекательную среду для предпринимательской деятельности. Но это обновление окажется для города не только функциональным, но и эстетическим. После завершения строительных работ, начнется благоустройство территории: вдоль променада установят скамейки и велоштативы, территорию озеленят, а на специально созданных расширениях появятся уличные тренажеры. Длинную бетонную стену вдоль променада планируют украсить росписью.
Это – первая очередь проекта развития променада на ул.Бругю. В разработке следующая идея: построить здесь две смотровые платформы, одну – в районе ул.Дзирнаву, вторую – около ТЭЦ-1, на месте старой башни.
По задумке специалистов Департамента городского планирования и строительства, следующим шагом может стать обустройство затапливаемой части променада, c которого можно будет любоваться красотой природы в непосредственной близи от Даугавы.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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